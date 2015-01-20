港报社评：A股处理违规，长远利好港股--文汇报1月20日

中证监严打券商违规行为，上海股市急挫7.7%，创6年半以来最大单日跌幅，港股跟随向下，恒生指数一度下跌超过500点，收市报23,738点，下跌365点。实际上，中证监出手严打违规孖展，A股和港股虽然有可能进一步调整，但内地市场运作恢复健康正常，长远利好港股。

7月下旬开始，沪指一路攀升，至11月底，受降息、存款保险制度等影响，2014年最后1个交易日沪指冲上3,200点。纵观全年，沪指累计上涨53%，涨幅全球第2。但是，推动去年下半年A股疯牛的主要动力是融资融券，而内地的融资融券业务刚刚起步，存在严重的违规风险。中证监出手严打违规孖展，点名12券商两融业务违规，三大龙头被罚停新增孖展业务3个月，银监会同时发文规范委托贷款，令沪市大跌，与A股息息相关的港股跌幅也一度扩至513点，A股收市后港股略为回稳，全日收报23,738点，挫365点或1.51%，险守100天线。

从内地监管部门对两融违规问题处理的方式与力度来看，不仅处罚的力度小而且象征性的意义大于实质性的意义。因为，监管部门并不希望打压股市上升的动力，而主要是防范股市可能面临的系统性风险。如果监管部门再允许融资融券违规操作并让类似2014年下半年的“疯牛”再次上演，那么2015年内地股市可能形成系统性风险，这是监管部门所不愿看到的局面。

内地监管部门出手处理融资融券存在的违规问题，是要让A股“疯牛”转变为“慢牛”，这也会令港股出现类似效应。不过，内地处理违规问题，可使市场运作恢复健康正常，A股向下调整也可撇除去年下半年上升过快累积的泡沫。

回首2014年，恒生指数全年仅升1.28％，只跑赢韩国及马来西亚股市，位列亚洲倒数第3。不过，随着“占中”结束，内地市场运作恢复健康正常，港股长远看好，未来在沪港通、深港通以及内地减息等利好消息带动下，2015年港股升幅有望扩大。

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