民生期货：螺纹钢现货市场供需两不旺，上海期价将继续弱势振荡

专栏节选：股神巴菲特的挣扎--今周刊「老谢开讲」
(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自5月11日出版的当期「老谢开讲」专栏) 一年一度的波克夏股东大会，永远是全球投资界朝圣的焦点，大家都想听听股神巴菲特在新的年度有什么新的投资观点。
以下内容节选自1月20日的《期货日报》：
近段时间以来，螺纹钢期货一直在低位振荡，资金持续流出，现货价格也维持弱势。
中钢协最新公布的数据显示，1月上旬全国预估粗钢产量为219.97万吨，较2014年12月下旬降低10万吨。同时，根据我们的测算，钢厂生产螺纹钢的吨钢毛利由正转负，目前为-21元/吨，再加上环保政策的施压，钢厂不得不压缩产能，市场供给压力明显下降。
不过，与供给相比，螺纹钢的需求下降更为明显，入冬以来，北方地区工地开工率逐步萎缩，南方市场螺纹钢价格受到北方低价资源的冲击，市场信心极度低迷，钢材贸易商开始大量抛货，现货价格大幅回调。
螺纹钢现货市场供需两不旺，宏观政策层面给市场带来一定的良好预期，在经历前期的大幅下挫之后，市场做空动能减弱，空头获利回吐，持仓量大幅降低。目前，资金对螺纹钢的关注度下降，市场多空双方力量相对均衡，未来一段时间，螺纹钢价格弱势振荡将持续。(完)
详情请点选链接：here
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自5月11日出版的当期「老谢开讲」专栏) 一年一度的波克夏股东大会，永远是全球投资界朝圣的焦点，大家都想听听股神巴菲特在新的年度有什么新的投资观点。
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月15日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/19 1620 经常帐 第一季 -- 顺差183亿美元 * 5月22日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/22 0830 季调后失业率 4月 -- 3.84% 5/22 1600 外销订单 4月 -- +12.3% 年增率 5/23 16
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 4月 +9.4% +13.2% 6/7 -- 商品进口(y/y) 4月 +23.5% +19.8% 6/7 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M