民生期货：螺纹钢现货市场供需两不旺，上海期价将继续弱势振荡

以下内容节选自1月20日的《期货日报》：

近段时间以来，螺纹钢期货一直在低位振荡，资金持续流出，现货价格也维持弱势。

中钢协最新公布的数据显示，1月上旬全国预估粗钢产量为219.97万吨，较2014年12月下旬降低10万吨。同时，根据我们的测算，钢厂生产螺纹钢的吨钢毛利由正转负，目前为-21元/吨，再加上环保政策的施压，钢厂不得不压缩产能，市场供给压力明显下降。

不过，与供给相比，螺纹钢的需求下降更为明显，入冬以来，北方地区工地开工率逐步萎缩，南方市场螺纹钢价格受到北方低价资源的冲击，市场信心极度低迷，钢材贸易商开始大量抛货，现货价格大幅回调。

螺纹钢现货市场供需两不旺，宏观政策层面给市场带来一定的良好预期，在经历前期的大幅下挫之后，市场做空动能减弱，空头获利回吐，持仓量大幅降低。目前，资金对螺纹钢的关注度下降，市场多空双方力量相对均衡，未来一段时间，螺纹钢价格弱势振荡将持续。(完)

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