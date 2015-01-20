金石期货：国内纺织业复苏缓慢，短期内郑棉期货难有大行情

以下内容节选自1月20日的《期货日报》：

郑棉主力1505合约期价围绕13,000元/吨上下振荡的行情已经持续了一个多月的时间。由于目前国内纺织业仍延续低速运行之势，复苏过程较为缓慢，受订单不足的制约，预计短期内棉价仍将延续弱势。

相关统计数据显示，2014年11月，规模以上纺织业工业增加值同比增长7.5%，增幅较10月扩大1.2个百分点。2014年1—11月纺织业工业增加值从年初开始一直维持低位振荡，但是从近3个月的工业增加值走势看有复苏反弹之势。

后期国内棉价将延续市场化进程，政策影响逐步削弱。但在纺织业仍低速运行的背景下，预计棉价将延续弱势。但考虑到年度整体的供需格局朝着利好的方向发展，中长期棉花价格有望出现反弹。对于上涨的幅度，受制于纺织消费的疲软以及国内棉花库存的高企，预计难有大行情。(完)

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