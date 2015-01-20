金石期货：国内纺织业复苏缓慢，短期内郑棉期货难有大行情

台湾经济指标预测--5月11日至6月6日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月15日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/19 1620 经常帐 第一季 -- 顺差183亿美元 * 5月22日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/22 0830 季调后失业率 4月 -- 3.84% 5/22 1600 外销订单 4月 -- +12.3% 年增率 5/23 16
以下内容节选自1月20日的《期货日报》：
郑棉主力1505合约期价围绕13,000元/吨上下振荡的行情已经持续了一个多月的时间。由于目前国内纺织业仍延续低速运行之势，复苏过程较为缓慢，受订单不足的制约，预计短期内棉价仍将延续弱势。
相关统计数据显示，2014年11月，规模以上纺织业工业增加值同比增长7.5%，增幅较10月扩大1.2个百分点。2014年1—11月纺织业工业增加值从年初开始一直维持低位振荡，但是从近3个月的工业增加值走势看有复苏反弹之势。
后期国内棉价将延续市场化进程，政策影响逐步削弱。但在纺织业仍低速运行的背景下，预计棉价将延续弱势。但考虑到年度整体的供需格局朝着利好的方向发展，中长期棉花价格有望出现反弹。对于上涨的幅度，受制于纺织消费的疲软以及国内棉花库存的高企，预计难有大行情。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月15日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/19 1620 经常帐 第一季 -- 顺差183亿美元 * 5月22日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/22 0830 季调后失业率 4月 -- 3.84% 5/22 1600 外销订单 4月 -- +12.3% 年增率 5/23 16
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 4月 +9.4% +13.2% 6/7 -- 商品进口(y/y) 4月 +23.5% +19.8% 6/7 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M
路透台北5月11日 - 台湾货币市场周四及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单7,612.5亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 --央行发行两年期定存单，金额300亿台币。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期共3兆(万亿)8,015.8亿台币： 05/11 7,612.5亿台币 05/12 2,495.5亿台币 05/15 4,091.5亿台币 05/16 2,090亿台币 05/17 1,216.5亿台币