港报社评：青少年军备受关注，应增透明度免猜疑--明报1月20日

新制服团体“香港青少年军总会”成立，由于组织架构涉及中央在港机构负责人和特首、特区政府高层，特别是一贯与香港事务保持距离的驻港部队也有角色，因而备受关注。不过，总会看来并不重视宣传公关工夫；虽然成立了，但是青少年军如何运作、与社会将有什么形式联系、有兴趣者有什么途径加入等，社会人士似乎不太知道，因而招来臆测与联想。

相对于其他制服团体，上述名单显赫程度一时无两，反映官方对青少年军的重视，非同一般。从人事到场地，在在显示总会的成立有浓厚官方背景，特别是驻港部队的角色令人瞩目。

只是青少年军开局欠缺透明度，与社会建立正常联系绩效不彰，使人有落笔打三更之感。现在隔绝大部分本地传媒，过后才发通稿和照片，通知大家青少年军成立了，这样操作并不是本港处理这类事务的惯常做法。

今次青少年军总会成立典礼的安排，从传媒的角度大惑不解。现在总会成立之后，关于青少年军的种种情况，仍然有不少问号。例如当日成军之时，参与步操和宣誓仪式的会员，怎样招募而来？年轻人想加入有什么途径？等等，外界都想知道。

这类制服团体，学校应属有志参加者主要来源。据青少年军总司令梁唐青仪在典礼上致辞时透露，总会的成立已经筹备了一年，可惜却未虑及较佳宣传效果。若事态因为涉及驻港部队而忽略了“港事港办”原则，那就是考虑不周的结果，总会今后应该增加青少年军的透明度，使之更快融入社会。

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