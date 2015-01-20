港报社评：青少年军备受关注，应增透明度免猜疑--明报1月20日

台湾经济指标预测--5月11日至6月6日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月15日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/19 1620 经常帐 第一季 -- 顺差183亿美元 * 5月22日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/22 0830 季调后失业率 4月 -- 3.84% 5/22 1600 外销订单 4月 -- +12.3% 年增率 5/23 16
新制服团体“香港青少年军总会”成立，由于组织架构涉及中央在港机构负责人和特首、特区政府高层，特别是一贯与香港事务保持距离的驻港部队也有角色，因而备受关注。不过，总会看来并不重视宣传公关工夫；虽然成立了，但是青少年军如何运作、与社会将有什么形式联系、有兴趣者有什么途径加入等，社会人士似乎不太知道，因而招来臆测与联想。
相对于其他制服团体，上述名单显赫程度一时无两，反映官方对青少年军的重视，非同一般。从人事到场地，在在显示总会的成立有浓厚官方背景，特别是驻港部队的角色令人瞩目。
只是青少年军开局欠缺透明度，与社会建立正常联系绩效不彰，使人有落笔打三更之感。现在隔绝大部分本地传媒，过后才发通稿和照片，通知大家青少年军成立了，这样操作并不是本港处理这类事务的惯常做法。
今次青少年军总会成立典礼的安排，从传媒的角度大惑不解。现在总会成立之后，关于青少年军的种种情况，仍然有不少问号。例如当日成军之时，参与步操和宣誓仪式的会员，怎样招募而来？年轻人想加入有什么途径？等等，外界都想知道。
这类制服团体，学校应属有志参加者主要来源。据青少年军总司令梁唐青仪在典礼上致辞时透露，总会的成立已经筹备了一年，可惜却未虑及较佳宣传效果。若事态因为涉及驻港部队而忽略了“港事港办”原则，那就是考虑不周的结果，总会今后应该增加青少年军的透明度，使之更快融入社会。
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以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月15日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/19 1620 经常帐 第一季 -- 顺差183亿美元 * 5月22日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/22 0830 季调后失业率 4月 -- 3.84% 5/22 1600 外销订单 4月 -- +12.3% 年增率 5/23 16
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 4月 +9.4% +13.2% 6/7 -- 商品进口(y/y) 4月 +23.5% +19.8% 6/7 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M
路透台北5月11日 - 台湾货币市场周四及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单7,612.5亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 --央行发行两年期定存单，金额300亿台币。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期共3兆(万亿)8,015.8亿台币： 05/11 7,612.5亿台币 05/12 2,495.5亿台币 05/15 4,091.5亿台币 05/16 2,090亿台币 05/17 1,216.5亿台币