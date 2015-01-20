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亚洲 | 2015年 1月 20日 星期二 09:41 BJT

国信期货：大连铁矿石期货仍将弱势振荡，因现货市场供过于求

以下内容节选自1月20日的《期货日报》：

铁矿石期货在振荡一周后，站稳500元/吨大关。楼市成交好转、基建投资加码是推动黑色金属期货企稳的主要力量，但钢铁和铁矿石市场仍面临供过于求的局面，现货市场持续下行阻碍期货反弹，后市铁矿石期货仍将弱势振荡。

　　根据国家统计局数据，去年12月，70个大中城市新建住宅成交量明显好转，环比增长近9%，创年内新高，成交价格环比降幅略有收窄。同时，受信贷政策放松和房地产企业资金有所回笼影响，土地成交增加，部分大型房企开始增加拿地数量。

在目前的钢铁需求淡季里，钢厂产量和产品库存连续两旬反弹。随着春节临近，钢材需求量逐渐减少，年前现货钢铁市场易跌难涨，螺纹钢期货价格也将维持弱势。(完)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

详情请点选链接：here (整理 路透中文部)
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