国信期货：大连铁矿石期货仍将弱势振荡，因现货市场供过于求

专栏节选：股神巴菲特的挣扎--今周刊「老谢开讲」
(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自5月11日出版的当期「老谢开讲」专栏) 一年一度的波克夏股东大会，永远是全球投资界朝圣的焦点，大家都想听听股神巴菲特在新的年度有什么新的投资观点。
以下内容节选自1月20日的《期货日报》：
铁矿石期货在振荡一周后，站稳500元/吨大关。楼市成交好转、基建投资加码是推动黑色金属期货企稳的主要力量，但钢铁和铁矿石市场仍面临供过于求的局面，现货市场持续下行阻碍期货反弹，后市铁矿石期货仍将弱势振荡。
根据国家统计局数据，去年12月，70个大中城市新建住宅成交量明显好转，环比增长近9%，创年内新高，成交价格环比降幅略有收窄。同时，受信贷政策放松和房地产企业资金有所回笼影响，土地成交增加，部分大型房企开始增加拿地数量。
在目前的钢铁需求淡季里，钢厂产量和产品库存连续两旬反弹。随着春节临近，钢材需求量逐渐减少，年前现货钢铁市场易跌难涨，螺纹钢期货价格也将维持弱势。(完)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自5月11日出版的当期「老谢开讲」专栏) 一年一度的波克夏股东大会，永远是全球投资界朝圣的焦点，大家都想听听股神巴菲特在新的年度有什么新的投资观点。
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月15日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/19 1620 经常帐 第一季 -- 顺差183亿美元 * 5月22日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/22 0830 季调后失业率 4月 -- 3.84% 5/22 1600 外销订单 4月 -- +12.3% 年增率 5/23 16
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 4月 +9.4% +13.2% 6/7 -- 商品进口(y/y) 4月 +23.5% +19.8% 6/7 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M