国信期货：大连铁矿石期货仍将弱势振荡，因现货市场供过于求

铁矿石期货在振荡一周后，站稳500元/吨大关。楼市成交好转、基建投资加码是推动黑色金属期货企稳的主要力量，但钢铁和铁矿石市场仍面临供过于求的局面，现货市场持续下行阻碍期货反弹，后市铁矿石期货仍将弱势振荡。