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亚洲 | 2015年 1月 20日 星期二 09:44 BJT

《汇市简讯》欧元/美元回吐周一涨幅，因美元出现全线买盘

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    * 美元全线出现买盘，部分人士表示，华尔街日报知名记者Hilsenra
th的文章给了理由
    * Hilsenrath在华尔街日报表示，美联储料按部就班在2015年稍晚升
息
    * Hilsenrath在文中称，美联储官员料于今年稍晚调升短期利率；尽
管近期事态发展，许多美联储官员仍预期升息 
    * 欧元/美元目前下跌至1.1580低点，在1.1550之前有支撑 (完)
      
      
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 (编译 陈宗琦；审校 张明钧)
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