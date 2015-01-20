《汇市简讯》欧元/美元回吐周一涨幅，因美元出现全线买盘

0113GMT * 美元全线出现买盘，部分人士表示，华尔街日报知名记者Hilsenra th的文章给了理由 * Hilsenrath在华尔街日报表示，美联储料按部就班在2015年稍晚升 息 * Hilsenrath在文中称，美联储官员料于今年稍晚调升短期利率；尽 管近期事态发展，许多美联储官员仍预期升息 * 欧元/美元目前下跌至1.1580低点，在1.1550之前有支撑 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 拉美货币报导 南非兰特报导 [ZAR/ CN] 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 EF X= 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 F X= (编译 陈宗琦；审校 张明钧)