港报社评：基金“博懵”炒脱钩，信誉“质变”金难换--信报1月20日

继瑞士出其不意取消汇率上限后，内地股市爆发“两融（融资融券）黑天鹅”事件，上证综指收市暴泻7.7%，拖累港股剧挫；尾段跌幅虽收窄，但恒指、国指收市仍分别下跌1.5%和5%。

金融海啸前，环球央行在确保经济欣欣向荣与保护货币购买力免遭通胀蚕食之间游走，而调节利率成为央行落实政策目标的主要手段。2008年以后，发达国官息相继降至近零，传统货币政策无用武之地，代之而兴的是量宽（QE）等非传统措施。

此类措施成效如何很大程度取决于市场对资产价格和经济前景的预期，而两者关系不一定成正比。近年发达国常见“数据愈烂股市愈弹”的现象，理由是QE等措施促使投资者对央行延续非传统手段产生预期，而决策者能否满足市场期望，成为金融海啸后衡量央行“公信力”（credibility）的一个重要指标。

这种“质变”说明，今时今日中央银行是否具备公信力，不再纯看政策能否确保经济和物价稳定；显性或隐性地承诺延续各种非传统政策（QE/负利率/替汇率“封顶”），也许才是重点。听起来好像本末倒置，惟瑞士央行行长乔丹所以成为“千古罪人”，关键在于弃守瑞郎上限等同毁掉央行对市场的承诺。问题是，瑞士的“公信力”早已跟保持货币购买力背道而驰，央行愈是坚定不移地压抑瑞郎汇价，在市场心目中便愈具公信力。

2011年实施汇率上限当日，瑞士央行早就把话说在前头，1.2瑞郎兑1欧罗只是临时措施，并非不可改动。央行3年前已有言在先，汇率上限并非不能撤销；单从行动本身着眼，乔丹何“罪”之有？瑞士公信力之失，真正“死因”在于未能把“封顶”政策贯彻到底，以致金融市场在期望落空下翻江倒海、押错边的专业投资者和散户全军尽墨，环球央行政策部署给瑞士一瞬间打乱。

讽刺的是，瑞士去年底就增持黄金启动公投，建议虽遭到否决，惟在储备中提高黄金比重至20%，目的正是阻止央行随意开动印钞机，为瑞士货币政策增添一点公信力。瑞郎”脱欧”，形同把瑞士央行从无止境压抑币值这个深渊解放出来，跟黄金公投的原意不谋而合，乔丹却因此而备受千夫所指。金价近日静悄悄转强，不就是对金融世界黑白颠倒因果难分发出的无声抗议吗？

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