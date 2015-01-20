港报财经评论：券商股未跌完，不宜心急入市--信报1月20日

券商股未跌完，不宜心急入市/ 习广思

2015年1月过了大半，金融市场连番波动，上周瑞郎单日波幅41%已够夸张，昨天轮到中国股市成为焦点，沪深两市大幅低开后跌幅逐步扩大，上证综指全日跌7.7%。中国内地当局早前已预告要严控市场杠杆，透过官方媒体四度发出温馨提示，奈何市场亢奋情绪盖过风险意识，结果发生是次预告了的大跌市。沪深两市昨天有近2,000只股份下跌，约150只股份跌停，股指期货主力合约跌停。中证监打击杠杆交易，对股市短期负面情绪有放大效果，中国内地股市分析员亦不敢作乐观预测。

长城证券研究所所长认为，牛市第一波已近尾声，短线将于高位震荡，应适当减仓大蓝筹，并相信证监银监齐出手是一个政府讯号，意味监管层不希望股市涨得太快，慢牛更合理。国金证券分析师黄岑栋表示，中信证券 等多只券商股A股昨天在细成交量下跌停，反映股价还需一段时间才可企稳，当券商股企稳，大市跌势才有望告一段落。黄岑栋称，上证综指目标暂看3,000点，悲观一点看2,800点，月初高位3,404点可能已是阶段性高点，因为融资融券收紧，令入市资金急速放缓。

沪深两市融资融券余额过去两年飙升10倍有余，达1.1万亿人民币（1,790亿美元）的创纪录水平，相当于中国股市总市值约3.5%。中国股市基准指数上证综指同期上涨37%，过去12 个月更飙升58%，升幅在全球基准股指中名列榜首。申银万国驻上海策略师谢伟玉表示，融资融券余额于短时间内大幅增长，显示风险不断累积，促使监管机构为市场降温。市场回调一旦开始，幅度将大于过去几年。不过，有意见认为，控制金融杠杆有利市场长远发展。中国内地股市名嘴李大霄表示，昨天暴跌主要是蓝筹股早前涨得过急，对于市场流传“证监会打压蓝筹股、强按牛头”的说法，他认为有些偏颇过激，反而中证监上周五对券商的处罚，是规范市场的行为，是为了市场长远健康的发展，可以保护投资者利益，不能把股市暴跌归咎于中证监。

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金价短期挑战1,300/ 苏子

近期众多的风险因素，例如明天日本央行及周四欧洲央行将会议息、明天英伦银行亦公布会议纪录；到周日希腊将举行新一轮大选。故此具避险功能的黄金因此受追捧。同时亦要留意同样具备避险功能的日圆，却出现不升反跌的相反走势，相信这与目前汇市正处于风高浪急的阶段，加上国债达天文数字的日本又被一些投资者视为有机会爆发黑天鹅事件有关，故暂不宜追买日圆；因此，不受任何国家经济因素困扰的黄金，受到避险资金追捧可说是合情合理的事情！预料金价的短期走势仍可看高一线。

黄金兑美元于上周二及三在日线图上连续两个交易天分别呈现射击之星的不利形态，因此，金价随后应不难向下作出较大的跌幅。不过，上周四金价一直守稳1,225美元（美元．下同）以上，随后更借助瑞士央行突然宣布把瑞郎兑欧罗脱鈎的黑天鹅事件而向上作出重要突破，结果令到上周二及三所呈现的不利形态变成典型的图表陷阱。上周四金价在出现图表陷阱后才向上爆升，反映短期走势已不宜再看淡了。大家反而要小心，基于目前市场因担心环球经济正面对通缩的威胁，因此，不少投资者并不相信金价经过上周的急升后，后市仍有可观的上升空间，故小心金价或会因此向上进一步走高，再杀一众不敢看好者一个措手不及。

短线而言，金价的重要支持位为上周四的1,266.80美元高位阻力，只要守稳之上，预料随后将会继续走高并挑战1,300美元心理关口及周线一目均衡图云雾区的顶部阻力。上周五欧罗兑美元略破1.15美元心理关口，但触及1.1458美元低位后便迅即止跌回升并收复上述的重要关口，最后收市时更在日线图上呈现利好后市的锤头形态。昨天汇价继续造好，并曾一度高见1.1628美元水平。短线而言，若汇价反弹去年5月开始跌幅的23.6%，目标可见1.2056美元水平。

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