台湾债市：10年公债殖利率盘初窄幅波动，观望稍后20年券标售结果

台湾经济指标预测--5月11日至6月6日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月15日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/19 1620 经常帐 第一季 -- 顺差183亿美元 * 5月22日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/22 0830 季调后失业率 4月 -- 3.84% 5/22 1600 外销订单 4月 -- +12.3% 年增率 5/23 16
路透台北1月20日 - 台湾指标10年期公债103/13 殖利率周二早盘窄幅波动。交易员称，因美债周一逢假期休市，缺乏美债指引方向，及午后20年新券104/2标债在即。
他们指出，由于寿险端对20年新券标售看法仍显分歧，令标债结果存有变数，因此盘初台债各年期主流券殖利率皆在平盘附近狭幅整理。
〞早盘很安静，在等标债结果。〞一位证券商交易员说。
路透调查显示，短线台债殖利率随美债来到相对低档，预计该期公债得标利率料落在2.04-2.08%间。
预估指标公债今日主要交投区间：
* 10年公债103/13 ：1.495-1.51%
本地时间9:45时的最新报价：
* 10年公债103/13期殖利率升0.22基点，报1.5027%。
以下为最新相关报导连结：
--中国经济：预计2014年社会消费品零售总额增长12%左右--商务部
--欧元债市：所有公债收益率下跌，投资者焦点在欧洲央行量化宽松的细节 (完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月15日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/19 1620 经常帐 第一季 -- 顺差183亿美元 * 5月22日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/22 0830 季调后失业率 4月 -- 3.84% 5/22 1600 外销订单 4月 -- +12.3% 年增率 5/23 16
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 4月 +9.4% +13.2% 6/7 -- 商品进口(y/y) 4月 +23.5% +19.8% 6/7 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M
路透台北5月11日 - 台湾货币市场周四及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单7,612.5亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 --央行发行两年期定存单，金额300亿台币。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期共3兆(万亿)8,015.8亿台币： 05/11 7,612.5亿台币 05/12 2,495.5亿台币 05/15 4,091.5亿台币 05/16 2,090亿台币 05/17 1,216.5亿台币