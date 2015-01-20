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亚洲 | 2015年 1月 20日 星期二 09:48 BJT

台湾债市：10年公债殖利率盘初窄幅波动，观望稍后20年券标售结果

路透台北1月20日 - 台湾指标10年期公债103/13 殖利率周二早盘窄幅波动。交易员称，因美债周一逢假期休市，缺乏美债指引方向，及午后20年新券104/2标债在即。

他们指出，由于寿险端对20年新券标售看法仍显分歧，令标债结果存有变数，因此盘初台债各年期主流券殖利率皆在平盘附近狭幅整理。

〞早盘很安静，在等标债结果。〞一位证券商交易员说。

路透调查显示，短线台债殖利率随美债来到相对低档，预计该期公债得标利率料落在2.04-2.08%间。

预估指标公债今日主要交投区间：

* 10年公债103/13 ：1.495-1.51%

本地时间9:45时的最新报价：

* 10年公债103/13期殖利率升0.22基点，报1.5027%。

以下为最新相关报导连结：

--中国经济：预计2014年社会消费品零售总额增长12%左右--商务部

--欧元债市：所有公债收益率下跌，投资者焦点在欧洲央行量化宽松的细节 (完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
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