港报财经评论：上证遇伏击，关键看60天线--经济日报1月20日

上证遇伏击，关键看60天线/ 林瑞芬

冷箭连发，中、港股市怎抵挡？上证、国指及恒指昨分别挫7.7%、5%及1.5%，上证受制3,450点左右确认，向下60天平均线近2,840点乃调整关键支持位。上周瑞士央行的冷箭之后，中国证监会限制委托贷款资金来源和用途，公布对违规券商采取了较为严厉的监管措施，规范融资融券业务，断了A股的杠杆升势，确认受制中期阻力，后市好淡攻防将以两级水准作观察，一是心理关口3,000，而更重要是60天平均线水准近2,840点，昨收3,116点。短期勿掉以轻心，也不宜轻易失信心！

是次中证监之举，对市况造成一定打击，不宜心急捞底。因为按中国证券金融公司披露的最新资料显示，截至1月15日，沪深两融余额达1,1061.75亿港元，自去年11月降息以来，余额从8,000亿升至此水平计，为市场提供了3,000亿港元的资金流入。交易杠杆率显着提高，那表明，近数个月以来，不断推高的升市与融资融券的提升有莫大关系，一旦出现降杠杆率（此次对处罚券商三个月禁止开设融资新户，强化了50万人民币开户门槛要求），两融余额增速将受拖累而回落，势必降低投资者风险偏好，减少资金流入股市。

大摩指，当局叫停融资融券三个月，相信影响可控，反而关注当局重申开户的资金门槛，保证金帐户可用资金余额不可低于50万人民币。因现时部分券商将门槛降低至10万人民币，甚至5万人民币，这表示政策未来将令市场对A股成交的预期降低。预料A股每日成交金额每降5%，中信证券 、海通证券 及中国银河 的纯利将分别降2%、3%及5%。不过，大摩都不敢封死后门，指长远而言，政策将令市场发展更健康。此外，截至去年12月底，市值50万人民币以上客户数量占比只有6.34%，流通市值占比估计为30%，如果流通市值占比70%的市值50万以下客户加杠杆受限影响几何可想而知。据国海证券认为，虽然是次证监会强调的50万人民币市值下限只是影响新增两融客户，而不影响已经开通的两融存量客户。

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A股股灾，候低入市/ 余少文

中国内地股市终于大跌，市场预期之内，只是中国出手打压，不排除调整只是刚开始，投资者要耐心等低位入市，国企指数支持位11,000点，守得住，今年有望见14,000点。A股昨日裂口下跌后，全日没有反弹之力，沪深300指数跌279点或7.7%，收报3,355点；上证综合指数跌260点或7.7%，收3,116点，沪深两市成交额逾7,000亿人民币。而国企指数亦一口气跌穿提及的第一、二个支持位，全日跌600点或5%，收报11,475点，成交额增加至391亿港元，只有九只主板H股可以逆市上升；至于红筹指数跌73点或1.6%，收报4,423点，成交额61亿港元。

中国内地股市股灾的导火线是中证监上周加强融资融券的监管，先后对12家证券公司作出处罚，如中信证券 、海通证券 和国泰君安证券被暂停新开信用帐户三个月，是两融推出以来最重的刑罚，相关A股跌停板并不意外，其他证券H股跌10%或以上。至于其他被处罚的券商所受的惩罚不一，近半数被警示。由于两融在中国内地成交额占20%，尤其沪港通后的增长最快，如沪市11月底最后一周融资买入额3,408亿人民币，到12月中旬已升至约4,800亿人民币，1月初首周也有4,418亿人民币，惟上周回落至3,319亿人民币，似乎中证监打压下，“春江水暖鸭先知”。只是国指跌幅确实超出预期，加上A股昨日的跌势是近年最大，似乎过去三个月的升浪已结束，开始中期调整，一如市场格言“宁买当头起，不买当头跌”，大市下跌，投资者不宜胡乱入市博反弹，除非先前获利甚丰，用先前小许利润来博反弹，否则不如观望。

早前曾以上证走势作一个调整预期，上证由10月低位2,279点升至1月高位3,404点，如以黄金比率计算调整，调整0.382倍、0.5倍和0.618倍分别为2,975点、2,842点和2,709点，简单而言即是3,000点、2,800点和2,700点是支持位所在，故上证昨日虽跌260点，但仍未跌回0.382倍的调整幅度所在，不排除调整仍未结束。只是A股如是强势，目前的调整应不会太深，故2,800点应是最后支持位，然后朝的4,600点目标进发。至于国指，曾指出其有三个支持位，一是12,000点、二是11,600点、三是11,000点，指数上周在12,000点争持，可惜今日一跌，一口气跌穿提及的第一、二个支持位，看下11,000点会否失守。

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