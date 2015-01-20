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货币新闻 | 2015年 1月 20日 星期二 10:17 BJT

日本经济：经济财政大臣甘利明想听央行对油价下挫影响的说法

路透东京1月20日 - 日本经济财政大臣甘利明周二表示，他希望听到央行有关油价大幅下挫及其对消费者价格影响的说法。

甘利明对记者表示，如果日本央行认为很难实现2%通胀目标，将由央行决定如何应对。

由于油价挫跌使通胀率进一步远离央行2%的目标，日本央行决策者就得解释如何能延迟扩大刺激计划。为期两天的会议将于周三结束。(完) (编译 王颖；审校 张明钧)
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