《交易视点》台湾债市料随美债波动，美债乖离大有修正可能--群益金鼎证

台湾经济指标预测--5月11日至6月6日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月15日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/19 1620 经常帐 第一季 -- 顺差183亿美元 * 5月22日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/22 0830 季调后失业率 4月 -- 3.84% 5/22 1600 外销订单 4月 -- +12.3% 年增率 5/23 16
路透台北1月20日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评认为，美国消费者物价指数(CPI)月增率-0.4%，虽然下跌，但大致符合市场预期，工业生产与密西根大学消费者信心指数皆优于预期，配合股市与油价上涨，加上假期前市场获利了结，美债各期利率走扬，10年券 回到1.8%上方。
台债周一开高反应，但卖压不大，成交量萎缩。短线台债仍跟随美债波动。美债短线乖离大，预期随美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议到来将有所修正。关注本周欧洲央行(ECB)推出QE的方式与规模，经济数据以房市为主。5年期 区间预估在1.01-1.07，10年期 区间预估在1.45-1.52%。
IRS(利率互换)市场如同现货反弹有限，成交量萎缩。(完) (整理 董永年; 审校 张喜良)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月15日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/19 1620 经常帐 第一季 -- 顺差183亿美元 * 5月22日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/22 0830 季调后失业率 4月 -- 3.84% 5/22 1600 外销订单 4月 -- +12.3% 年增率 5/23 16
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 4月 +9.4% +13.2% 6/7 -- 商品进口(y/y) 4月 +23.5% +19.8% 6/7 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M
路透台北5月11日 - 台湾货币市场周四及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单7,612.5亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 --央行发行两年期定存单，金额300亿台币。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期共3兆(万亿)8,015.8亿台币： 05/11 7,612.5亿台币 05/12 2,495.5亿台币 05/15 4,091.5亿台币 05/16 2,090亿台币 05/17 1,216.5亿台币