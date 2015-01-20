《交易视点》台湾债市料随美债波动，美债乖离大有修正可能--群益金鼎证

路透台北1月20日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评认为，美国消费者物价指数(CPI)月增率-0.4%，虽然下跌，但大致符合市场预期，工业生产与密西根大学消费者信心指数皆优于预期，配合股市与油价上涨，加上假期前市场获利了结，美债各期利率走扬，10年券 回到1.8%上方。

台债周一开高反应，但卖压不大，成交量萎缩。短线台债仍跟随美债波动。美债短线乖离大，预期随美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议到来将有所修正。关注本周欧洲央行(ECB)推出QE的方式与规模，经济数据以房市为主。5年期 区间预估在1.01-1.07，10年期 区间预估在1.45-1.52%。