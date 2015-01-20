更新版 1-中国数据：2014年GDP增速创24年新低至7.4%，精准落在调控预定区间内

* 2014年GDP增速创24年新低至7.4%，四季度GDP增长7.3%

* 12月消费，工业增加值都有回升，投资保持平稳

* 实现年初预定经济目标，分析师建议2015年GDP目标下调至7% (新增分析师评论及更多细节)

路透北京1月20日 - 尽管中国2014年国内生产总值(GDP)全年同比增速创24年来最低，但投资及消费均保持平稳，三产比重有所提升，主要数据也都精准落在年初预定的目标区间内，显示中国降速提质的宏观调控基本达标。

分析师们指出，中国经济正面对三期叠加，下行压力仍大，增速放缓也成为新常态的重要标志，2014年相对成功的调控仍会延续到2015年，但在GDP目标设定上建议调低至7%。而货币政策稳中偏松也成为大概率事件。

“应该说整体数据与市场预期差不多，全年GDP增幅也精准落到预定区间，一方面显示宏观调控水平在提高，另一方面也可以看出为实现目标，中国政府加大在四季度明显投资力度，各方都承受了很大的压力，从这个角度看，要适应新常态，中国有必要在2015年调低GDP增长目标。”中国国际经济交流中心研究员王军称。

中国国家统计局周二公布，2014年度GDP同比增长7.4%。四季度GDP同比增7.3%，高于路透调查预估中值7.2%；环比增长1.5%。中国政府去年初制定的全年经济增长目标7.5%为左右。

中国2014年固定资产投资同比增长15.7%，略低于路透调查预估中值15.8%；年度工业和零售销售分别增长8.3%和12%。单独12月来看，工业和零售销售同比分别增长7.9%和11.9%，均高于路透调查中值7.4%和11.7%。

数据显示，2014年最终消费支出对GDP增长的贡献率为51.2%，全年单位GDP能耗比上年下降4.8%，去年基尼系数0.469。

**精准调控**

虽然中国政府屡屡强调不搞大规模的刺激政策，但面对经济下行压力仍大的现实，四季度投资力度明显加大，同时消费保持相对平稳，均对稳定经济功不可没。

交通银行金融研究中心分析师唐建伟表示，从GDP数据看，总体来说经济运行平稳，波动很小，7.4%的全年增长也符合政府制定的目标。不过三四季度经济增长力度不足，没有呈现回升态势，这主要还是投资需求不足，全年投资增速较上年明显下降。

“我们判断2015年经济增速仍有下行压力，“三驾马车”一升（出口）一降（投资）一稳（消费），全年可能在7.2%左右。”唐建伟说。

他提到，尽管经济增速今年可能下行，但也要看到积极因素，政府的工作重心在于促改革，而改革会带来新的变化，“一带一路”将使对外开放呈现新迹象，而盘活土地、金融存量的改革也有利于结构调整质量提升。从这些方面看，2015年可能成为“承前启后的年份”，为十三五规划打好基础。

在政策方面，今年货币和财政政策均有空间，可能会扩大财政赤字，降息降准也都有可能。就目前情况看，考虑到外汇占款负增长，人民币汇率有贬值空间，内外环境变化，再维持存款准备金率在20%的高位已没有必要，降准存有一定空间。

民生证券宏观团队也认为，2014年固定资产投资回落至15.7%。虽然房地产销售数据转暖，但可持续性还有待观察，高企的存量在建和待售面积意味着房地产投资短期还难见底，最快也得等到今年下半年。经济总需求不足，产能过剩的制造业投资在13.5%低位徘徊。经济政策转向稳增长，但基建投资力度虽维持高位（20%以上），但尚不够抵消房地产、制造业投资回落的合力。

报告认为，展望2015，房地产面临人口老龄化和高库存，制造业面临去产能，基建面临资金瓶颈，经济下台阶几成定局。但底线思维之下，稳增长力度将继续加大，货币宽松不会缺席。预计2015年GDP增长7.1-7.2%。

中国国务院总理李克强周一表示，今年中国经济下行压力依然较大，面临的困难可能更多，必须坚持以经济建设为中心，紧紧抓住发展这个第一要务 。

中国国家统计局此前已公布，12月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.5%，与路透调查中值一致；工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降3.3%，低于路透调查中值-3.1%。

2014年居民消费价格总水平同比上涨2.0%，工业生产者出厂价格同比下降1.9%。