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亚洲 | 2015年 1月 20日 星期二 10:22 BJT

****《港报快速浏览》--1月20日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要--------------------------------
 《香港报摘》--信报                                                    
 《香港报摘》--经济日报                                                
 《香港报摘》--其他报纸重要消息                                        
 
 ----------------------------------社评----------------------------------
 港报社评：A股处理违规，长远利好港股--文汇报                           
 港报社评：青少年军备受关注，应增透明度免猜疑--明报                    
 港报社评：中央“呵护”A股，徒增暴升暴跌--经济日报                     
 港报社评：煞停违规孖展，拆A股计时炸弹--星岛日报                       
 港报社评：基金“博懵”炒脱钩，信誉“质变”金难换--信报                
 
 ---------------------------------财经评论--------------------------------
 港报财经评论：券商股未跌完，不宜心急入市--信报                        
 港报财经评论：上证遇伏击，关键看60天线--经济日报                      
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                
 台湾报摘                                                                
    
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