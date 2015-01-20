台湾汇市：台币盘初随亚币走弱，外资汇出但出口商也有抛汇

专栏节选：股神巴菲特的挣扎--今周刊「老谢开讲」
(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自5月11日出版的当期「老谢开讲」专栏) 一年一度的波克夏股东大会，永远是全球投资界朝圣的焦点，大家都想听听股神巴菲特在新的年度有什么新的投资观点。
路透台北1月20日 - 台币兑美元 周二盘初走贬；亚币趋疲，外资汇出下，台币终结连续四日的升值行情走弱。至于欧洲央行本周稍晚可能采取量化宽松的不确定性，仍旧在市场发酵。
交易人士指出，日圆及韩元同步走弱，市场仍然忧虑周四欧洲央行的宽松举措，可能带给金融市场的变数。盘初见外资买汇，出口商则是在美元反弹行情中陆续抛汇。
〞最近市场上上下下的太快了，后势很难预估，〞一位小型商银交易人士说。
另外一位交易人士说，海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，美元/台币的一个月换汇点折价缩小至近价平，显见美元走强气氛稍浓。一个月远汇报价 暂报31.570/31.590左右，上日纽约盘收在31.461。
韩元兑美元 盘初报1,083，上日收在1,078。
台币早盘交易区间落在31.569-31.596；上交易日主要区间在31.470-31.579。
欧元周二承压，因投资者为欧洲央行(ECB)可能最早本周采取宽松措施作好准备，同时在周一美国假期后美元兑日圆微幅上涨。
消息人士对路透表示，欧洲央行正在考虑一种双轨的公债购买策略，包括一部分由欧洲央行买入，整个欧元区共担风险；一部分由各国央行购买，风险要自担。这项计划的规模可能限制在5,000亿欧元之内。
交易员预测今日集中交易区间：
• 31.560-31.610
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--欧洲政经：梅克尔淡化欧洲央行购债行动的影响，但其党内议员发出警告 (完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自5月11日出版的当期「老谢开讲」专栏) 一年一度的波克夏股东大会，永远是全球投资界朝圣的焦点，大家都想听听股神巴菲特在新的年度有什么新的投资观点。
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月15日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/19 1620 经常帐 第一季 -- 顺差183亿美元 * 5月22日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/22 0830 季调后失业率 4月 -- 3.84% 5/22 1600 外销订单 4月 -- +12.3% 年增率 5/23 16
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 4月 +9.4% +13.2% 6/7 -- 商品进口(y/y) 4月 +23.5% +19.8% 6/7 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M