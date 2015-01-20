台湾汇市：台币盘初随亚币走弱，外资汇出但出口商也有抛汇

路透台北1月20日 - 台币兑美元 周二盘初走贬；亚币趋疲，外资汇出下，台币终结连续四日的升值行情走弱。至于欧洲央行本周稍晚可能采取量化宽松的不确定性，仍旧在市场发酵。

交易人士指出，日圆及韩元同步走弱，市场仍然忧虑周四欧洲央行的宽松举措，可能带给金融市场的变数。盘初见外资买汇，出口商则是在美元反弹行情中陆续抛汇。

〞最近市场上上下下的太快了，后势很难预估，〞一位小型商银交易人士说。

另外一位交易人士说，海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，美元/台币的一个月换汇点折价缩小至近价平，显见美元走强气氛稍浓。一个月远汇报价 暂报31.570/31.590左右，上日纽约盘收在31.461。

韩元兑美元 盘初报1,083，上日收在1,078。

台币早盘交易区间落在31.569-31.596；上交易日主要区间在31.470-31.579。

欧元周二承压，因投资者为欧洲央行(ECB)可能最早本周采取宽松措施作好准备，同时在周一美国假期后美元兑日圆微幅上涨。

消息人士对路透表示，欧洲央行正在考虑一种双轨的公债购买策略，包括一部分由欧洲央行买入，整个欧元区共担风险；一部分由各国央行购买，风险要自担。这项计划的规模可能限制在5,000亿欧元之内。

交易员预测今日集中交易区间：

• 31.560-31.610

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