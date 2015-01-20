台湾数据：12月外销订单年增4.5%，高于预期

路透台北1月20日 - 台湾经济部周二公布，12月外销订单较上年同期增4.5%，高于市场预估的成长1.6%。

经济部表示，12月外销订单的金额为442.3亿美元，较上月增加7.2亿美元或1.6%。

经济部在发布的新闻稿中称，2014年下半年国际大厂手持行动装置新品热销及笔电产品需求回温，带动组装代工及相关产业供应链接单畅旺，致资讯通信产品接单逐月成长，至12月再创新高。

展望今年，经济部认为，由于行动及穿戴装置产品推陈出新，且新兴国家对中低价位行动装置需求仍将持续热络，加上4G网路、物聯网及资料处理中心需求，均有助于资讯通信及电子产品续增。

惟经济部也指出，国际竞争激烈，加上中国大陸经济趋缓及部分产业供应链在地化，恐影响精密仪器及传统产业接单。

以下为外销订单数据较上年同期变动率(%)：

2014年12月 2014年11月

外销订单 +4.50 +6.0

路透调查 +1.60 --

订单区域

中国大陆(含港) -1.1 -3.4

美国 +12.8 +14.2

欧洲 +9.7 +19.3

日本 -11.7 -15.2 (完)

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