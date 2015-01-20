台湾数据：12月外销订单年增4.5%，高于预期

****欧洲经济指标预测--5月11日-5月18日****
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月8日当周 5月11日(四) 0600 德国趸售(批发)物价指数(较前月) 4月 -- 持平 (较上年同期) -- +4.7% 0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 +0.2% +0.2% (较上年同期) +0.5% +0.6% 0830 英国建筑业产出(较前月) 3月 +0.3% -1.7%
路透台北1月20日 - 台湾经济部周二公布，12月外销订单较上年同期增4.5%，高于市场预估的成长1.6%。
经济部表示，12月外销订单的金额为442.3亿美元，较上月增加7.2亿美元或1.6%。
经济部在发布的新闻稿中称，2014年下半年国际大厂手持行动装置新品热销及笔电产品需求回温，带动组装代工及相关产业供应链接单畅旺，致资讯通信产品接单逐月成长，至12月再创新高。
展望今年，经济部认为，由于行动及穿戴装置产品推陈出新，且新兴国家对中低价位行动装置需求仍将持续热络，加上4G网路、物聯网及资料处理中心需求，均有助于资讯通信及电子产品续增。
惟经济部也指出，国际竞争激烈，加上中国大陸经济趋缓及部分产业供应链在地化，恐影响精密仪器及传统产业接单。
以下为外销订单数据较上年同期变动率(%)：
2014年12月 2014年11月
外销订单 +4.50 +6.0
路透调查 +1.60 --
订单区域
中国大陆(含港) -1.1 -3.4
美国 +12.8 +14.2
欧洲 +9.7 +19.3
日本 -11.7 -15.2 (完)
参看台湾外销订单或进出口数据新闻，请点选
台湾经济数据新闻请点击 (记者 林妙容; 撰写 董永年; 审校 杨淑祯)
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月8日当周 5月11日(四) 0600 德国趸售(批发)物价指数(较前月) 4月 -- 持平 (较上年同期) -- +4.7% 0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 +0.2% +0.2% (较上年同期) +0.5% +0.6% 0830 英国建筑业产出(较前月) 3月 +0.3% -1.7%
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月10日(三) 2350 日本银行贷款(较上年同期) 4月 -- +3.0% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超12,838 外资投资日股(亿日圆) -- 买超2,584 2350 日本未经季节调整经常帐收支(亿日圆) 3月 盈余26,432 盈余28,136 5月11日(四) 0500 日本服务业景气判断指数 4月 -- 47.4 0600 德国趸售(批发)物价指数(较前月)
路透5月10日 - 美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加息三次，并且同时开始缩减资产负债表；此番言论为联储政策提出了一个较鹰派的选项。