《分析师观点》台湾12月外销订单高于预期，1月年增率料持续正成长

路透台北1月20日 - 台湾经济部周二公布，去年12月外销订单较上年同期增4.5%，高于市场预估的成长1.6%。

经济部表示，12月外销订单金额为442.3亿美元，较上月增加7.2亿美元或1.6%。

经济部在发布的新闻稿中称，2014年下半年国际大厂手持行动装置新品热销及笔电产品需求回温，带动组装代工及相关产业供应链接单畅旺，致资讯通信产品接单逐月成长，至12月再创新高。

展望今年，经济部认为，由于行动及穿戴装置产品推陈出新，且新兴国家对中低价位行动装置需求仍将持续热络，加上4G网路、物联网及资料处理中心需求，均有助于资讯通信及电子产品续增。

惟经济部也指出，国际竞争激烈，加上中国大陆经济趋缓及部分产业供应链在地化，恐影响精密仪器及传统产业接单。

以下为外销订单数据较上年同期变动率(%)：

2014年12月 2014年11月

外销订单 +4.50 +6.0

路透调查 +1.60 --

订单区域

中国大陆(含港) -1.1 -3.4

美国 +12.8 +14.2

欧洲 +9.7 +19.3

日本 -11.7 -15.2

**市场评论**

--日盛证券分析师 古竣文：

这优于市场以及我们的预期，主要是机械以及资通讯成长颇佳，也抵消了化学品受油价影响下滑的负面冲击。1月虽是传统淡季，外销订单金额预期会较12月下滑，但因比较基期低的关系，仍有机会较上年同期成长。

--国泰金控总经分析师 陈钦奇：

近期美国就业、消费数据表现相对稳健，带动12月来自美国订单年增率表现突出，大致符合市场预期，但对于来自欧洲订单也有年增9%则有点出乎意料之外，后续仍须关注欧元区经济表现。

尽管2014年全年外销订单表现符合市场期待，但今年仍有欧元区经济前景变数尚未厘清，目前全球能见度仅有美国较高，今年台湾经济成长率估为3.22%，经济持续稳健成长且油价续处低档，料央行升息时点可能往后。

**市场反应**

--此数据在台湾汇市约在收盘时间公布，台币兑美元 收低1.44角，报31.696。

--台股加权股价指数 收升0.85%至9,251.69点。

--指标10年期公债103/13期 殖利率收高4.75基点至1.5480%。

**相关连结**

--参看相关细节，可点选台湾经济部网站，网址为(here)

**相关背景**

--主计总处11月将2014年经济成长率的预估上修至3.43%，2015年经济成长成长率则下修至3.50%，进/出口亦同步下修至3.43%及3.56%。