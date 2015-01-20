台湾债市：RP利率大致持平，投信端资金略显分配不均

路透台北1月20日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周二大致持平。交易员称，尽管今日投信端资金略显分配不均，但整体市场资金仍算充裕，资金调度依旧顺畅，RP利率持稳在既有区间不变。

他们指出，少数投信今日略见资金赎回压力，以致部分资金到期无法续作，转向其他投信或银行端调度皆不成难事，尤其是外商银行资金更多，令RP利率持续维持在低位。

〞投信每月逢10(日)、20(日)，赎回压力较大。〞一大型证券商交易员说。

今日证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，和上日相同；公司债RP成交在0.63-0.64%，也同上日。

大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率则成交在0.40-0.50%，同上日；公司债附买回利率成交约在0.50-0.56%，也约同上日。

本周本地债券发行情况如下：周三国统国际 转换公司债6亿台币；周五正道 转换公司债7亿台币、志嘉建设 转换公司债4亿台币、英国骏懋银行(莱斯银行) 金融债3.15亿美元、20年期公债预估金额400亿台币、Air Liquide Finance宝岛债5亿人民币。