表格：德国12月PPI较前月下滑0.7%，较上年同期下降1.7%

****欧洲经济指标预测--5月11日-5月18日****
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月8日当周 5月11日(四) 0600 德国趸售(批发)物价指数(较前月) 4月 -- 持平 (较上年同期) -- +4.7% 0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 +0.2% +0.2% (较上年同期) +0.5% +0.6% 0830 英国建筑业产出(较前月) 3月 +0.3% -1.7%
路透柏林1月20日 - 德国联邦统计局周二公布，德国12月生产者物价 指数(PPI)较前月下滑0.7%，较上年同期下降1.7%。 14年12月 14年11月 13年12月 较上月(%) -0.7 持平 +0.1 较上年同期(%) -1.7 -0.9 -0.5 指数(基期年为2010) 104.8 105.5 106.6 统计局表示，12月PPI较前月的降幅为2009年7月以来最大。12月不计 能源的PPI较前月和上年同期分别下降0.2%和0.4%。12月能源成本较前月 和上年同期分别下降1.8%和4.9%。 2014年PPI平均下降1.0%，为2009年以来最大年降幅，当年的降幅为4 .2%。导致2014年PPI下滑的主要原因是能源价格下跌。2014年能源成本较 2013年下降3.1%。 接受路透调查的分析师此前预计，德国12月PPI较前月下降0.4%，较 上年同期下降1.4%。(完) (编译 高琦 审校 白云)
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月8日当周 5月11日(四) 0600 德国趸售(批发)物价指数(较前月) 4月 -- 持平 (较上年同期) -- +4.7% 0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 +0.2% +0.2% (较上年同期) +0.5% +0.6% 0830 英国建筑业产出(较前月) 3月 +0.3% -1.7%
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月10日(三) 2350 日本银行贷款(较上年同期) 4月 -- +3.0% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超12,838 外资投资日股(亿日圆) -- 买超2,584 2350 日本未经季节调整经常帐收支(亿日圆) 3月 盈余26,432 盈余28,136 5月11日(四) 0500 日本服务业景气判断指数 4月 -- 47.4 0600 德国趸售(批发)物价指数(较前月)
路透5月10日 - 美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加息三次，并且同时开始缩减资产负债表；此番言论为联储政策提出了一个较鹰派的选项。