表格：德国12月PPI较前月下滑0.7%，较上年同期下降1.7%

路透柏林1月20日 - 德国联邦统计局周二公布，德国12月生产者物价 指数(PPI)较前月下滑0.7%，较上年同期下降1.7%。 14年12月 14年11月 13年12月 较上月(%) -0.7 持平 +0.1 较上年同期(%) -1.7 -0.9 -0.5 指数(基期年为2010) 104.8 105.5 106.6 统计局表示，12月PPI较前月的降幅为2009年7月以来最大。12月不计 能源的PPI较前月和上年同期分别下降0.2%和0.4%。12月能源成本较前月 和上年同期分别下降1.8%和4.9%。 2014年PPI平均下降1.0%，为2009年以来最大年降幅，当年的降幅为4 .2%。导致2014年PPI下滑的主要原因是能源价格下跌。2014年能源成本较 2013年下降3.1%。 接受路透调查的分析师此前预计，德国12月PPI较前月下降0.4%，较 上年同期下降1.4%。(完) (编译 高琦 审校 白云)