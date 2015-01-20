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货币新闻 | 2015年 1月 20日 星期二 15:18 BJT

表格：德国12月PPI较前月下滑0.7%，较上年同期下降1.7%

路透柏林1月20日 - 德国联邦统计局周二公布，德国12月生产者物价
指数(PPI)较前月下滑0.7%，较上年同期下降1.7%。
    
                          14年12月    14年11月    13年12月
    较上月(%)               -0.7        持平        +0.1
    较上年同期(%)           -1.7        -0.9        -0.5 
    指数(基期年为2010)     104.8       105.5       106.6
    
    统计局表示，12月PPI较前月的降幅为2009年7月以来最大。12月不计
能源的PPI较前月和上年同期分别下降0.2%和0.4%。12月能源成本较前月
和上年同期分别下降1.8%和4.9%。
    
    2014年PPI平均下降1.0%，为2009年以来最大年降幅，当年的降幅为4
.2%。导致2014年PPI下滑的主要原因是能源价格下跌。2014年能源成本较
2013年下降3.1%。
    
    接受路透调查的分析师此前预计，德国12月PPI较前月下降0.4%，较
上年同期下降1.4%。(完)
    
      

 (编译 高琦 审校 白云)
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