表格：LME金属库存最新变化--1月20日

美国FED：今年应再加息三次并且开始缩减资产负债表--波士顿联储总裁

路透5月10日 - 美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加息三次，并且同时开始缩减资产负债表；此番言论为联储政策提出了一个较鹰派的选项。