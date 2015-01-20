新闻稿：中国2014年固定资产投资增长15.7%，12月环增1.21%--国家统计局

产业看，第一产业投资11,983亿元，同比增长33.9%，增速比1-11月份提高4个百分点；第二产业投资208,107亿元，增长13.2%，增速回落0.1个百分点；第三产业投资281,915亿元，增长16.8%，增速回落0.3个百分点。 第二产业中，工业投资204,515亿元，同比增长12.9%，增速比1-11月份回落0.1个百分点；其中，采矿业投资14,681亿元，增长0.7%，增速回落0.7个百分点；制造业投资166,918亿元，增长13.5%，增速与1-11月份持平；电力、热力、燃气及水生产和供应业投资22,916亿元，增长17.1%，增速比1-11月份回落0.3个百分点。 第三产业中，基础设施投资（不含电力）86,669亿元，同比增长21.5%，增速比1-11月份回落0.3个百分点。其中，水利管理业投资增长26.5%，增速回落0.4个百分点；公共设施管理业投资增长23.1%，增速回落1.7个百分点；道路运输业投资增长20.3%，增速提高3.4个百分点；铁路运输业投资增长16.6%，增速回落8.1个百分点。 分地区看，东部地区投资227,452亿元，同比增长14.6%，增速比1-11月份提高0.1个百分点；中部地区投资141,644亿元，增长17.2%，增速回落0.2个百分点；西部地区投资125,980亿元，增长17.5%，增速回落0.2个百分点。 分登记注册类型看，内资企业投资477,023亿元，同比增长16.3%，增速比1-11月份回落0.1个百分点；港澳台商投资11,986亿元，增长8.7%，增速回落0.5个百分点；外商投资11,090亿元，下降0.3%，增速回落0.3个百分点。 从项目隶属关系看，中央项目投资25,371亿元，同比增长10.8%，增速比1-11月份提高3.5个百分点；地方项目投资476,634亿元，增长15.9%，增速回落0.3个百分点。 从施工和新开工项目情况看，施工项目计划总投资968,785亿元，同比增长11.1%，增速与1-11月份持平；新开工项目计划总投资406,478亿元，增长13.6%，增速比1-11月份提高0.1个百分点。 从到位资金情况看，固定资产投资到位资金530,833亿元，同比增长10.6%，增速比1-11月份回落0.9个百分点。其中，国家预算资金增长14.1%，增速提高0.1个百分点；国内贷款增长8.6%，增速回落2.6个百分点；自筹资金增长14.4%，增速回落0.4个百分点；利用外资下降6.3%，降幅缩小1.3个百分点；其他资金下降5.1%，降幅扩大1.4个百分点。（完）