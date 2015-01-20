更新版 1-企业并购：伊藤忠商事和卜蜂集团联手向中信集团投资85亿美元--消息

台湾经济指标预测--5月11日至6月6日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月15日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/19 1620 经常帐 第一季 -- 顺差183亿美元 * 5月22日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/22 0830 季调后失业率 4月 -- 3.84% 5/22 1600 外销订单 4月 -- +12.3% 年增率 5/23 16
做为中国央企改革的一部分，去年8月，中信股份收购母公司大部份资产的交易于8月完成，标志着中信集团藉中信泰富实现整体上市。
中信股份去年7月完成引入共27名投资者，合占其15.87%的股份，公司当时表示拟不再进行进一步配售。公司有关配售旨在集资以完成对母公司价值2,269.96亿元人民币的收购。
而伊藤忠正力图把业务触角拓展至资源业以外。在2010年初大宗商品热潮出现降温以前，伊藤忠在该领域的支出极为庞大。
透过投资消费商品、基础建设及机械等产业，伊藤忠希望能确保实现更多的稳定成长。
但野村证券追踪伊藤忠商事的分析师Yasuhiro Narita说考虑到伊藤忠市值仅略高于2万亿日圆，这项投资可能有风险。
“从风险集中角度而言，风险似乎有点高，”他说。
“中信是大型综合企业，业务涵盖房地产、原物料开发等行业环境正在恶化的领域，我们有必要留意未来亏损的可能性。”(完)
(编译 李爽/李婷仪 审校 龚芳/白云)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月15日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/19 1620 经常帐 第一季 -- 顺差183亿美元 * 5月22日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/22 0830 季调后失业率 4月 -- 3.84% 5/22 1600 外销订单 4月 -- +12.3% 年增率 5/23 16
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 4月 +9.4% +13.2% 6/7 -- 商品进口(y/y) 4月 +23.5% +19.8% 6/7 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M
路透台北5月11日 - 台湾货币市场周四及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单7,612.5亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 --央行发行两年期定存单，金额300亿台币。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期共3兆(万亿)8,015.8亿台币： 05/11 7,612.5亿台币 05/12 2,495.5亿台币 05/15 4,091.5亿台币 05/16 2,090亿台币 05/17 1,216.5亿台币