更新版 1-企业并购：伊藤忠商事和卜蜂集团联手向中信集团投资85亿美元--消息

做为中国央企改革的一部分，去年8月，中信股份收购母公司大部份资产的交易于8月完成，标志着中信集团藉中信泰富实现整体上市。

中信股份去年7月完成引入共27名投资者，合占其15.87%的股份，公司当时表示拟不再进行进一步配售。公司有关配售旨在集资以完成对母公司价值2,269.96亿元人民币的收购。

而伊藤忠正力图把业务触角拓展至资源业以外。在2010年初大宗商品热潮出现降温以前，伊藤忠在该领域的支出极为庞大。

透过投资消费商品、基础建设及机械等产业，伊藤忠希望能确保实现更多的稳定成长。

但野村证券追踪伊藤忠商事的分析师Yasuhiro Narita说考虑到伊藤忠市值仅略高于2万亿日圆，这项投资可能有风险。

“从风险集中角度而言，风险似乎有点高，”他说。

“中信是大型综合企业，业务涵盖房地产、原物料开发等行业环境正在恶化的领域，我们有必要留意未来亏损的可能性。”(完)