中国股市：沪综指早盘收涨1.8%，恐慌情绪缓解助市场出现技术性反弹

路透北京1月20日 - 中国股市沪综指周二早盘收涨1.8%。分析师表示，周一晚间中国证监会网站刊登相关解释，意在安抚市场，而今日早间公布的经济数据达到市场预期上限，在无进一步利空因素打压的情况下，市场恐慌情绪得到一定程度缓解，股指出现反弹。

沪综指 早盘报3,172.72点，涨56.37点或1.81%，上证A股午盘成交2,455亿元人民币。

“ 昨天市场大跌之后出现技术性反弹也是很正常的现象。”信达证券策略分析师艾宜表示，从历史数据分析，一般在市场大跌之后，短期出现技术性反弹的可能性是比较大的。

周一晚间中国证监会网站刊登相关解释，证监会新闻发言人邓舸表示，处罚违规券商被市场解读为打压股市，这与事实不符，市场不应对此做过度解读。他还表示，对证券公司开立融资融券信用账户时证券资产低于50万元人民币的客户，继续按证监会原有政策和规定执行，不因为这一资产门槛而强行平仓。

中国国家统计局周二公布，中国2014年四季度国内生产总值(GDP)同比增长7.3%，环比增长1.5%；全年则同比增7.4%，增速为24年来最低。但投资及消费均保持平稳，三产比重有所提升，主要数据也都精准落在年初预定的目标区间内，显示中国降速提质的宏观调控基本达标。

中国南车 、中国北车 早盘均收报涨停。