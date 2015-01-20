中国股市：沪综指早盘收涨1.8%，恐慌情绪缓解助市场出现技术性反弹

台湾经济指标预测--5月11日至6月6日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月15日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/19 1620 经常帐 第一季 -- 顺差183亿美元 * 5月22日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/22 0830 季调后失业率 4月 -- 3.84% 5/22 1600 外销订单 4月 -- +12.3% 年增率 5/23 16
路透北京1月20日 - 中国股市沪综指周二早盘收涨1.8%。分析师表示，周一晚间中国证监会网站刊登相关解释，意在安抚市场，而今日早间公布的经济数据达到市场预期上限，在无进一步利空因素打压的情况下，市场恐慌情绪得到一定程度缓解，股指出现反弹。
沪综指 早盘报3,172.72点，涨56.37点或1.81%，上证A股午盘成交2,455亿元人民币。
“ 昨天市场大跌之后出现技术性反弹也是很正常的现象。”信达证券策略分析师艾宜表示，从历史数据分析，一般在市场大跌之后，短期出现技术性反弹的可能性是比较大的。
周一晚间中国证监会网站刊登相关解释，证监会新闻发言人邓舸表示，处罚违规券商被市场解读为打压股市，这与事实不符，市场不应对此做过度解读。他还表示，对证券公司开立融资融券信用账户时证券资产低于50万元人民币的客户，继续按证监会原有政策和规定执行，不因为这一资产门槛而强行平仓。
中国国家统计局周二公布，中国2014年四季度国内生产总值(GDP)同比增长7.3%，环比增长1.5%；全年则同比增7.4%，增速为24年来最低。但投资及消费均保持平稳，三产比重有所提升，主要数据也都精准落在年初预定的目标区间内，显示中国降速提质的宏观调控基本达标。
中国南车 、中国北车 早盘均收报涨停。
沪深300指数 早盘报3,395.30点，涨1.2%；沪深300指数期货主力2月合约 早盘报3,414.2点，涨2.78%，成交890,452手；沪股通130亿元额度 净买入15.5亿元。（完） (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月15日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/19 1620 经常帐 第一季 -- 顺差183亿美元 * 5月22日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/22 0830 季调后失业率 4月 -- 3.84% 5/22 1600 外销订单 4月 -- +12.3% 年增率 5/23 16
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 4月 +9.4% +13.2% 6/7 -- 商品进口(y/y) 4月 +23.5% +19.8% 6/7 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M
路透台北5月11日 - 台湾货币市场周四及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单7,612.5亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 --央行发行两年期定存单，金额300亿台币。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期共3兆(万亿)8,015.8亿台币： 05/11 7,612.5亿台币 05/12 2,495.5亿台币 05/15 4,091.5亿台币 05/16 2,090亿台币 05/17 1,216.5亿台币