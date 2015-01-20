新闻稿：中国2014年12月规模以上工业增加值同比增7.9%--国家统计局

2014年12月份，规模以上工业增加值同比实际增长7.9%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），比11月份加快0.7个百分点。从环比看，12月份比上月增长0.75%。2014年全年，规模以上工业增加值同比增长8.3%。 分三大门类看，12月份，采矿业增加值同比增长3.4%，制造业增长8.9%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长3.7%。 分经济类型看，12月份，国有及国有控股企业增加值同比增长3.8%，集体企业增长0.9%，股份制企业增长9.3%，外商及港澳台商投资企业增长5.4%。 分行业看，12月份，41个大类行业中有39个行业增加值保持同比增长。其中，农副食品加工业增长7.9%，纺织业增长7.4%，化学原料和化学制品制造业增长8.6%，非金属矿物制品业增长8.7%，黑色金属冶炼和压延加工业增长8.0%，有色金属冶炼和压延加工业增长11.7%，通用设备制造业增长7.3%，专用设备制造业增长3.8%，汽车制造业增长8.5%，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长15.2%，电气机械和器材制造业增长7.7%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长14.3%，电力、热力生产和供应业增长2.3%。 分地区看，12月份，东部地区增加值同比增长7.1%，中部地区增长8.1%，西部地区增长10.6%。 分产品看，12月份，钢材9822万吨，同比增长6.4%；水泥20401万吨，下降1.4%；十种有色金属404万吨，增长15.4%；乙烯149万吨，增长6.4%；汽车225.3万辆，增长3.7%；轿车114.1万辆，下降1.5%； 发电量4902亿千瓦时，增长1.3%；原油加工量4458万吨，增长6.3%。 12月份，工业企业产品销售率为98.7%，比上年同期下降0.3个百分点。工业企业实现出口交货值11512亿元，同比名义增长7.3%。(完) (整理 李文科; 审校 张喜良)