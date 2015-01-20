澳新汇市：澳元和新西兰元兑美元下跌；中国数据短暂拉抬

交易商表示，美元受两大央行会议之前的平仓操作提振。

日本央行周三将结束为期两天的会议，有传言称，由于油价下跌推低日本通胀，日本央行可能宣布更多刺激举措。

本周主要焦点是欧洲央行1月22日会议料将公布的大规模刺激计划细节，以及市场是否会认为计划可信与充足。