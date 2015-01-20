澳新汇市：澳元和新西兰元兑美元下跌；中国数据短暂拉抬

台湾经济指标预测--5月11日至6月6日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月15日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/19 1620 经常帐 第一季 -- 顺差183亿美元 * 5月22日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/22 0830 季调后失业率 4月 -- 3.84% 5/22 1600 外销订单 4月 -- +12.3% 年增率 5/23 16
交易商表示，美元受两大央行会议之前的平仓操作提振。
日本央行周三将结束为期两天的会议，有传言称，由于油价下跌推低日本通胀，日本央行可能宣布更多刺激举措。
本周主要焦点是欧洲央行1月22日会议料将公布的大规模刺激计划细节，以及市场是否会认为计划可信与充足。
欧元兑澳元 周二小涨至1.4172澳元，上周触及四个月低位1.3997澳元。
在一系列国内外数据公布前，新西兰元兑美元 下跌至0.7748美元。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 戴素萍/陈宗琦；审校 李爽/蔡美珍)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月15日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/19 1620 经常帐 第一季 -- 顺差183亿美元 * 5月22日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/22 0830 季调后失业率 4月 -- 3.84% 5/22 1600 外销订单 4月 -- +12.3% 年增率 5/23 16
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 4月 +9.4% +13.2% 6/7 -- 商品进口(y/y) 4月 +23.5% +19.8% 6/7 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M
路透台北5月11日 - 台湾货币市场周四及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单7,612.5亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 --央行发行两年期定存单，金额300亿台币。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期共3兆(万亿)8,015.8亿台币： 05/11 7,612.5亿台币 05/12 2,495.5亿台币 05/15 4,091.5亿台币 05/16 2,090亿台币 05/17 1,216.5亿台币