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亚洲 | 2015年 1月 20日 星期二 11:30 BJT

澳新汇市：澳元和新西兰元兑美元下跌；中国数据短暂拉抬

交易商表示，美元受两大央行会议之前的平仓操作提振。

日本央行周三将结束为期两天的会议，有传言称，由于油价下跌推低日本通胀，日本央行可能宣布更多刺激举措。

本周主要焦点是欧洲央行1月22日会议料将公布的大规模刺激计划细节，以及市场是否会认为计划可信与充足。

欧元兑澳元 周二小涨至1.4172澳元，上周触及四个月低位1.3997澳元。

在一系列国内外数据公布前，新西兰元兑美元 下跌至0.7748美元。(完)

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