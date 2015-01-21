路透专访：中国一嗨租车料未来2-3年保持50%增速，专车新政带来机会

* 未来两三年收入保持50%左右高增速

* 平衡好高增长与盈利

* 专车新政和公车改革等带来新业务机会

作者 林琦

路透上海1月21日 - 尽管中国经济减速，但国内第二大租车公司--一嗨租车 高层对公司业务前景持乐观态度，预期未来两三年公司收入仍能保持50%左右的增速，而最近中国的专车业务新政策、公务用车改革等都将给公司带来一些新的业务增长点。

公司董事长兼首席执行官（CEO）章瑞平近日在接受路透专访时指出，以国外经验来看，租车业在经济上升及下降周期都将获益，未来几年国内租车业平均增速将达20%。而作为行业领先企业，一嗨能够实现更快增速。规模扩张效应及多个新业务机会，将有助于公司向实现盈利目标更快迈进。

“2015年我们将平衡好高速增长和盈利性。”他指出，专车政策、公车改革以及公司本身车队扩张带来的规模效应等利好因素，对公司盈利前景有很大帮助。

按国内外租车业惯例，当车队高速扩张时所增加的车辆折旧等成本高于同期业务利润，公司将出现亏损。一旦规模超过平衡点后，公司将会转入盈利期。据一嗨租车去年三季报，当期公司净收入增长48.4%至2.2亿元人民币，而净亏损缩减三成至2,690万元。

去年11月，公司在纽约交易所实现首次公开发行上市（IPO），融资约1.2亿美元。

他说，从国际同行来看，赫兹（Hertz) 和安飞士 都能持续盈利，而国内同行神州租车 近期也宣布盈利，这些都证明租车公司是具备盈利可能性的。

“一旦停止扩张，随时都可以盈利，”他说，既能高速成长，又能保持盈利，是公司未来的目标。根据公司规划，至少未来两三年内，一嗨的车队规模仍会保持50%的年增速。

去年三季度末一嗨车队规模达18,159辆车，同比增长59.9%。而国内最大租车公司神州租车去年6月末车队规模达52,498辆，去年上半年神州租车已扭转之前的连续多年亏损，录得2.18亿元盈利。

**新业务机会**

除了传统的租车业务外，近阶段政策面的变化亦给一嗨带来更多的业务机会。中国交通部近日对市场广泛争论的专车业务下了定义，允许租车公司及驾驶员劳务公司携手叫车软件公司提供专车服务，以作为出租车行业的补充，而私家车禁止参与运营。

国内两大叫车软件--快的打车和滴滴打车，近年来积极促销其专车服务，引入社会车辆提供质优价高的短时租车服务，与现有出租车市场产生一定冲突，南京等多地出租车司机罢工，交通部近日对打车软件平台推出的专车服务作出特别说明。

章瑞平指出，一嗨本身就有提供车辆及驾驶员的专享租车服务，不过之前因国内政策不清，这项业务基本是面对大型企业客户，目前该项专车服务已为公司贡献三成营收。在个人专车业务政策厘清后，一嗨未来可以与叫车软件进行合作，提高公司车辆运营效率。

“我们原来只是做B2B业务，现在可以同时进行B2C业务了。”他说，车辆和驾驶员是现成的，公司可以利用闲余的资源，接下一些个人专车业务的订单，有助于提高公司收入和毛利。

他说，与打车软件平台的合作将不仅限于公司参股的快的打车。“合作不是排他的，相互看需求，合作条件也是宽松的。”

快的打车是国内互联网巨头阿里巴巴 、老虎基金等支持，一嗨曾向其投资2,500万美元，近期快的打车获得阿里巴巴、软银等共计6亿美元的新一轮融资。而滴滴打车由国内另一互联网巨头腾讯 支持。

章瑞平还介绍，一嗨近期还获得中央直属机构及中央企业、北京市等地方政府的公务用车租赁单位资格。随着政府公务用车的改革，未来公司向政府机关及大型国企提供出租车辆的业务机会将增多。

中国政府正积极推进各级机关的公车改革，争取在2015年底完成地方公务用车制度改革。总体原则取消一般公务用车，原有公务车辆将拍卖或出售。普通公用出行方式由公务人员自行选择，实行社会化提供。