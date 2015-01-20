台湾经济：今年制造业产值年增率预估值上修至2.93%--工研院产经中心

路透台北1月20日 - 台湾工研院产经中心(IEK)周二发表第一季制造业趋势预测，对今年台湾制造业景气持审慎乐观看法，预估2015年台湾制造业产值成长2.93%，较上次预测上修0.07个百分点。

工研院IEK观察，受惠于全球景气缓步成长，出口、外销、工业生产等逐步回升，失业率业已改善以及近来油价下跌等因素影响，都将有利于降低产业生产成本、贸易投资扩张与刺激民间消费，拉升整体制造业产值成长。

然而IEK指出，今年全球影响制造业景气利空风险犹存，包括美元升值引发亚币波动、国际油价仍未探底、美国升息时点不明等因素，恐引发全球金融市场情绪性避险反应，进而导致全球金融稳定风险恐上升。

该机构对制造业四大业别预测结果:

--金属机电：

在金属机电的表现上，10月换车潮从去年底九合一大选后就开始陆续发酵，加上油价下跌等正向因素，汽车及其零组件需求可望持续至2015年，并进一步带动上游机械设备、基本金属及其制品等需求；然而在钢铁、铜等基本金属方面，因美元升值，造成国际原物料价格跌落，以及中国大陆钢铁产能过剩依旧，恐部分压抑基本金属产值成长；工具机方面，则因韩国与美、欧FTA之冲击，将导致台湾工具机相对韩国具2%~5%之关税差额，挤压业者国际销售空间。因此，预测2015年金属机电产值成长率为2.21%。

--资讯电子：

在资讯电子的表现上，受惠于全球景气复苏，终端产品需求转强下，带动上游IC、大型TV面板等电子产品销售畅旺。惟仍须注意中国大陆本土供应链及八代面板厂即将量产，所带来的排挤效应。至于智慧型手机则受惠于美国经济增温，提高换机意愿，以及新兴市场中低阶机种需求带动下，可望触底回升。因此预测，2015年产值成长率可望达到5.03%。

--化学工业：

在化学工业的表现上，随着全球景气复苏，可望增加对石化产品需求，惟因国际油价重挫，加上中国大陆新产能及煤化工兴起影响下，虽然需求量增，但炼油及上游石化产品报价空间有限，在业者以低库存方式加以因应存货跌价损失的情况下，化学工业产值成长力道将较平缓。因此估计，2015年产值成长率为1.90%。

--民生工业：

民生工业的表现上，根据主计总处最新预测指出，2015年民间消费仍稳健成长，且因油价及商品价格下跌，CPI涨幅下修，将有助于提高消费者意愿，刺激商业营业及观光，并带动食品、成衣等民生产品生产与销售。惟国际油价下滑，加速上游原料价格走跌，压缩纺织业聚酯、尼龙、加工丝产品报价空间，恐压抑纺织业产值成长动能。因此预测2015年民生工业产值成长率为1.79%。

IEK-CQM团队对汽车产业最新观察：

--汽车产业：三大趋势看好2015年汽车整车与汽车零组件产业产值持续成长

2014年整体车市表现优于预期，IEK指出，2014年汽车整车产业产值达2,171亿台币，较上年同期成长17.8%；汽车零组件产业产值达2,143亿台币，较上年同期成长8.4%。由销售量来看，2014年整体汽车销售达423,829辆，是继2005年高点51万辆以来，再次突破40万辆，较2013年增加12%。细究其原因，可发现2013年9月五期环保法规缓冲期结束后，五大车厂在2013年第四季开始陆续推出符合法规的新车种，特别是小型轿车(排气量2,000c.c.以下，占整体销售71.7%)，2014年1-10月小型轿车成长即高达22.0%，成功带动一波换车潮。

汽车零组件方面，由于汽车零组件产值波动落后汽车产业约三个月，2014年整车的热销也带动台湾汽车零组件产值成长，其中表现较佳的次产业为汽车用电灯组（2014年1-10月成长12.3%）、其他汽车零件（以保险杆为大宗，成长11.5%）、以及汽车电器零组件（成长9.0%）。

展望2015年，IEK认为，有三大趋势看好今年汽车整车与零组件产业持续中高度成长。

首先是油价维持低档：油价的波动（倒数）具领先汽车整车产业九个月的效果，由于国际原油价格在2014年第三季开始呈现明显的下滑，因此对国内整车产值的刺激效果将在2015年第二季逐渐发酵；趋势二是薪资所得成长：根据主计处统计，2014年1-10月受雇员工平均薪资为47,883台币，为历年同期最高，亦是近15年除2010年外之最高成长，国民所得水准的提高亦将有利于汽车产业的需求提升。最后是美国经济持续看好：由于台湾汽车零组件外销主要国家是美国（占40.3%），2015年在美国三低一高（低利率、低失业率、低物价膨胀及高经济成长）的总体环境下，车市亦将有不错表现，预测将衍生汽车零组件的需求。

综合以上，IEK-CQM预测2015年台湾汽车整车产业产值成长5.1~6.4%；汽车零组件产业成长7.6~9.2%。

IEK观点：国际油价下跌利于台湾制造业产值增加

--尽管各国际机构预测2015年全球景气将持续温和扩张，但受到美元升值、欧、日经济疲弱以及各国货币政策步调不一等因素影响，IEK将审慎乐观看待制造业景气发展。IEK分析，国际油价下跌将有助于降低产业生产成本，同时刺激消费需求，有利于制造业产值增加；IEK根据国际货币基金(IMF)所公布之西德州、布兰特、杜拜等三大国际原油价格平均数的资料显示，以近年来的国际油价价位，平均每下跌10%，约有利制造业产值增加0.22%-0.25%。

其中，四大业别分别增加：金属机电0.23%-0.26%，资讯电子0.32%-0.36%，化学工业0.07%-0.09%，民生工业0.20%-0.21%。不过，必须注意到目前油价持续下探，市场尚未处于稳定状态，未来是否可能迈入低油价时代，或是跌深反弹，仍值得继续观察。

IEK观点：进口车市占迅速提升成隐忧，车市必将走向差异化与高值化

2014年台湾境内的汽车销售量成长12%，但国产五大品牌销售成长均不足10%，国产品牌市占率全部衰退，取而代之的是进口车市占达到历史新高32.1%。2014全年进口车销售数量达136,164辆，较2013年成长22.2%，已连续二年约20%成长。由于进口车平均价位是国产品牌的三倍以上，代表台湾高阶消费市场持续存在，甚至有所扩大。国产车如何因应进口车的正面冲击，设法掌握高阶市场，将是业者在推出下一代车型与车种改款所必须思考的课题。

IEK观察认为，台湾的汽车市场必将走向差异化与高值化，拉开市场区隔。除了以传统加强售后服务与零件品质的方式强调差异性外，随着Google、Apple等国际ICT大厂持续跨入车用电子，业者可结合台湾ICT产业的强项，发展汽车电子，如车联网、先进驾驶辅助系统（ADAS）、智慧汽车等。由于汽车电子相关零组件具有高毛利与订单稳定的优势，配备汽车电子的车款亦享有高毛利，此将是下一波汽车整车与汽车零组件成长的契机。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)