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货币新闻 | 2015年 1月 20日 星期二 11:59 BJT

中国经济：IMF对中国因实施经济再平衡而出现的增长放缓表示欢迎

路透北京1月20日 - 国际货币基金组织(IMF)首席经济学家布兰查德(Olivier Blanchard)周二表示：

* 中国经济放缓反映出当局决定实现经济再平衡，这一决定受到欢迎

* IMF首席经济学家预计油价将有所反弹，但不会达到六个月前的水准

* 中国增长放缓将对亚洲贸易伙伴国带来不利影响

* 随着市场调节，未来几年中国房地产需求将放缓(完)
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