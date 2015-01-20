中国债市动态：现券小幅波动，GDP数据及亮丽新债结果等因素交织影响

台湾经济指标预测--5月11日至6月6日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月15日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/19 1620 经常帐 第一季 -- 顺差183亿美元 * 5月22日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/22 0830 季调后失业率 4月 -- 3.84% 5/22 1600 外销订单 4月 -- +12.3% 年增率 5/23 16
路透上海1月20日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率小涨后回稳。上午公布了略超预期的去年四季度GDP数据，资金仍维持偏紧局面；不过在配置需求支撑下，国开行新债招标结果亮丽。多空因素交织中，现券暂缺方向感。
交易员并指出，经济基本面整体仍无明显改观，将支撑债市整体表现，但短期流动性趋紧，加之春节长假临近，节日备付需求料将升温，资金面的不确定近期仍为影响现券走向的重要因素。
“（现券）收益率先上，现在回到跟昨天差不多，IRS(利率互换)比昨天收盘略高一些，国开几期债招的不错，但二级（受带动）不明显，”上海一银行交易员称。
他谈到，资金面未见缓和，一方面可能和市场传闻的MLF（中期借贷便利）到期有关，不过缴税的影响可能更为主要。
华中一银行交易员则表示，虽然GDP数据稍好于市场预期，但在国开新债火热需求的对冲下，对现券影响甚微。
中国国家统计局周二公布数据显示，2014年四季度国内生产总值(GDP)同比增长7.3%，略高于7.2%的路透预估中值；全年则同比增7.4%，增速为24年来最低，但基本符合政府去年初设定的全年7.5%左右的经济增长目标。
业内人士稍早透露，国家开发银行 上午招标增发的五期固息债，中标收益率均低于此前预测均值，投标倍数也大多在3倍以上。
国债期货主力合约TF1503 早盘亦呈震荡格局，收报97.420元人民币，较上日结算价升0.078元或0.08%。
剩余期限近10年的国开行固息债140222券，最新报价收益率 在3.8850%/3.86%，上日尾盘为3.87%/3.86%。(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月15日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/19 1620 经常帐 第一季 -- 顺差183亿美元 * 5月22日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/22 0830 季调后失业率 4月 -- 3.84% 5/22 1600 外销订单 4月 -- +12.3% 年增率 5/23 16
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 4月 +9.4% +13.2% 6/7 -- 商品进口(y/y) 4月 +23.5% +19.8% 6/7 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M
路透台北5月11日 - 台湾货币市场周四及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单7,612.5亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 --央行发行两年期定存单，金额300亿台币。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期共3兆(万亿)8,015.8亿台币： 05/11 7,612.5亿台币 05/12 2,495.5亿台币 05/15 4,091.5亿台币 05/16 2,090亿台币 05/17 1,216.5亿台币