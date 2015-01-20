中国债市动态：现券小幅波动，GDP数据及亮丽新债结果等因素交织影响

路透上海1月20日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率小涨后回稳。上午公布了略超预期的去年四季度GDP数据，资金仍维持偏紧局面；不过在配置需求支撑下，国开行新债招标结果亮丽。多空因素交织中，现券暂缺方向感。

交易员并指出，经济基本面整体仍无明显改观，将支撑债市整体表现，但短期流动性趋紧，加之春节长假临近，节日备付需求料将升温，资金面的不确定近期仍为影响现券走向的重要因素。

“（现券）收益率先上，现在回到跟昨天差不多，IRS(利率互换)比昨天收盘略高一些，国开几期债招的不错，但二级（受带动）不明显，”上海一银行交易员称。

他谈到，资金面未见缓和，一方面可能和市场传闻的MLF（中期借贷便利）到期有关，不过缴税的影响可能更为主要。

华中一银行交易员则表示，虽然GDP数据稍好于市场预期，但在国开新债火热需求的对冲下，对现券影响甚微。

中国国家统计局周二公布数据显示，2014年四季度国内生产总值(GDP)同比增长7.3%，略高于7.2%的路透预估中值；全年则同比增7.4%，增速为24年来最低，但基本符合政府去年初设定的全年7.5%左右的经济增长目标。

业内人士稍早透露，国家开发银行 上午招标增发的五期固息债，中标收益率均低于此前预测均值，投标倍数也大多在3倍以上。

国债期货主力合约TF1503 早盘亦呈震荡格局，收报97.420元人民币，较上日结算价升0.078元或0.08%。