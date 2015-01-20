香港个股：中信股份称因矿价下跌或对中澳铁矿减值拨备14-18亿美元

专栏节选：股神巴菲特的挣扎--今周刊「老谢开讲」
(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自5月11日出版的当期「老谢开讲」专栏) 一年一度的波克夏股东大会，永远是全球投资界朝圣的焦点，大家都想听听股神巴菲特在新的年度有什么新的投资观点。
路透香港1月20日 - 中国综合企业--中信股份 周二称，因过去数月铁矿石价格大幅下跌，公司在2014年的会计账上，可能对中澳铁矿作出14-18亿美元减值拨备。
中信股份的声明称，减值拨备属非现金项目，但仍会令公司去年度的盈利因此而减少。
此外，该公司表示，目前中澳铁矿项目的第三至第六条生产线的建设正按计划进行。其中，第三、四条线的调试预计将在今年底前开始，第五、六条线的调试会在明年。预计到2016年底，整个项目将全面建成投产。
中澳铁矿是中国企业迄今为止在澳洲最大的，也是在海外资源领域最大的投资项目，首两条生产线已经投产并出口铁矿石精矿粉，主要提供给中信旗下的特钢厂以及中国其他钢铁企业。（完） (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自5月11日出版的当期「老谢开讲」专栏) 一年一度的波克夏股东大会，永远是全球投资界朝圣的焦点，大家都想听听股神巴菲特在新的年度有什么新的投资观点。
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月15日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/19 1620 经常帐 第一季 -- 顺差183亿美元 * 5月22日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/22 0830 季调后失业率 4月 -- 3.84% 5/22 1600 外销订单 4月 -- +12.3% 年增率 5/23 16
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 4月 +9.4% +13.2% 6/7 -- 商品进口(y/y) 4月 +23.5% +19.8% 6/7 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M