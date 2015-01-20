投行观点：中国A股第二波升浪由基本因素改善支撑，不急于抄底--汇丰

台湾经济指标预测--5月11日至6月6日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月15日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/19 1620 经常帐 第一季 -- 顺差183亿美元 * 5月22日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/22 0830 季调后失业率 4月 -- 3.84% 5/22 1600 外销订单 4月 -- +12.3% 年增率 5/23 16
路透香港1月20日 - 投行汇丰的报告认为，投资者不用急于在中国A股抄底，因为货币宽松的预期减弱，且第二波升浪需由基本因素改善支撑。
报告指出，不急于抄底，因为A股短期表现受制于几个因素，一是市场积存大量沽售券商股的交易指令，对股市造成不确定性；二是几家主要券商自去年11月的融资业务大幅飙升，未来的增长步伐将会减慢；三是货币宽松的预期减弱且第二波升浪需由基本因素改善支撑。
“券商H股经过大幅下跌且估值较A股有大折让，我们因而对该板块看法转向正面。”汇丰中国股票策略主管孙瑜在报告中称。
报告指出，投资者利用沪港通沽A买H的活动转趋活跃，而H股上市的券商、银行和保险股较其A股分别有约38%、18%及19%折让，可能有些A、H股公司的控股股东会选择沽A买H以作套戥。
香港时间12:00，AH溢价指数 跌1.27%，报126.27点，但较其1月16日高位135点回落，反映出A股较H股溢价水平略为回落。
汇丰此前已提出，中国A股短期可能保持上升动力，然估值不再便宜，反而香港H股有进一步上升空间。 （完）
(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月15日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/19 1620 经常帐 第一季 -- 顺差183亿美元 * 5月22日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/22 0830 季调后失业率 4月 -- 3.84% 5/22 1600 外销订单 4月 -- +12.3% 年增率 5/23 16
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 4月 +9.4% +13.2% 6/7 -- 商品进口(y/y) 4月 +23.5% +19.8% 6/7 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M
路透台北5月11日 - 台湾货币市场周四及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单7,612.5亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 --央行发行两年期定存单，金额300亿台币。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期共3兆(万亿)8,015.8亿台币： 05/11 7,612.5亿台币 05/12 2,495.5亿台币 05/15 4,091.5亿台币 05/16 2,090亿台币 05/17 1,216.5亿台币