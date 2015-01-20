投行观点：中国A股第二波升浪由基本因素改善支撑，不急于抄底--汇丰

路透香港1月20日 - 投行汇丰的报告认为，投资者不用急于在中国A股抄底，因为货币宽松的预期减弱，且第二波升浪需由基本因素改善支撑。

报告指出，不急于抄底，因为A股短期表现受制于几个因素，一是市场积存大量沽售券商股的交易指令，对股市造成不确定性；二是几家主要券商自去年11月的融资业务大幅飙升，未来的增长步伐将会减慢；三是货币宽松的预期减弱且第二波升浪需由基本因素改善支撑。

“券商H股经过大幅下跌且估值较A股有大折让，我们因而对该板块看法转向正面。”汇丰中国股票策略主管孙瑜在报告中称。

报告指出，投资者利用沪港通沽A买H的活动转趋活跃，而H股上市的券商、银行和保险股较其A股分别有约38%、18%及19%折让，可能有些A、H股公司的控股股东会选择沽A买H以作套戥。

香港时间12:00，AH溢价指数 跌1.27%，报126.27点，但较其1月16日高位135点回落，反映出A股较H股溢价水平略为回落。

汇丰此前已提出，中国A股短期可能保持上升动力，然估值不再便宜，反而香港H股有进一步上升空间。 （完）