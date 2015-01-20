法国个股：道达尔坚持股息派发，尽管油价下跌--摩根士丹利研究报告

路透1月20日 - 摩根士丹利在研究报告中称，法国石油公司道达尔(Total) 坚定的认为公司股息政策是“不可侵犯的”，因此尽管油价下跌，公司仍将维持股息派发。

“（道达尔）的管理层告诉我们不要有任何疑虑，不论如何，不惜任何代价维护股息派发是绝对优先事项。”摩根士丹利分析师与道达尔开会后在1月19日的研究报告中这样写道。

报告还引述道达尔的言论称，作为欧洲第二大石油公司，道达尔将采取一切手段来大幅降低现金流出，包括削减资本和运营支出，减少项目批准以及继续进行资产处理等。

油价已经连续数月走低，但压力目前主要集中在油气服务提供商，而非皇家荷兰/壳牌石油集团 和道达尔这样的石油开采巨头。鉴于上述大公司拥有良好的股息支付记录，投资者对他们仍然拥有一定程度的信心。

摩根士丹利给予道达尔股票“加码”评级。（完）