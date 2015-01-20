法国个股：道达尔坚持股息派发，尽管油价下跌--摩根士丹利研究报告

****欧洲经济指标预测--5月11日-5月18日****
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月8日当周 5月11日(四) 0600 德国趸售(批发)物价指数(较前月) 4月 -- 持平 (较上年同期) -- +4.7% 0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 +0.2% +0.2% (较上年同期) +0.5% +0.6% 0830 英国建筑业产出(较前月) 3月 +0.3% -1.7%
路透1月20日 - 摩根士丹利在研究报告中称，法国石油公司道达尔(Total) 坚定的认为公司股息政策是“不可侵犯的”，因此尽管油价下跌，公司仍将维持股息派发。
“（道达尔）的管理层告诉我们不要有任何疑虑，不论如何，不惜任何代价维护股息派发是绝对优先事项。”摩根士丹利分析师与道达尔开会后在1月19日的研究报告中这样写道。
报告还引述道达尔的言论称，作为欧洲第二大石油公司，道达尔将采取一切手段来大幅降低现金流出，包括削减资本和运营支出，减少项目批准以及继续进行资产处理等。
油价已经连续数月走低，但压力目前主要集中在油气服务提供商，而非皇家荷兰/壳牌石油集团 和道达尔这样的石油开采巨头。鉴于上述大公司拥有良好的股息支付记录，投资者对他们仍然拥有一定程度的信心。
摩根士丹利给予道达尔股票“加码”评级。（完）
(编译 高琦 审校 杜明霞)
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月8日当周 5月11日(四) 0600 德国趸售(批发)物价指数(较前月) 4月 -- 持平 (较上年同期) -- +4.7% 0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 +0.2% +0.2% (较上年同期) +0.5% +0.6% 0830 英国建筑业产出(较前月) 3月 +0.3% -1.7%
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月10日(三) 2350 日本银行贷款(较上年同期) 4月 -- +3.0% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超12,838 外资投资日股(亿日圆) -- 买超2,584 2350 日本未经季节调整经常帐收支(亿日圆) 3月 盈余26,432 盈余28,136 5月11日(四) 0500 日本服务业景气判断指数 4月 -- 47.4 0600 德国趸售(批发)物价指数(较前月)
路透5月10日 - 美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加息三次，并且同时开始缩减资产负债表；此番言论为联储政策提出了一个较鹰派的选项。