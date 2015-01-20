台湾货币市场：跨年短票利率微幅下调，拆款需求低落

* 跨年短票利率微幅下滑，资金预期宽松

* 资金相当宽松，惟需求尚不多

* 月底大型银行才提领新钞，此前资金偏多

记者 董永年

路透台北1月20日 - 台湾银行间短率周二大致持稳，惟跨农历年短票利率微幅下滑。资金调度人士指出，因央行于农历年前刻意让市场资金宽松，且大型公股银行尚未向台银提领新钞。

他们表示，特定大型金融机构对票券商提供的跨月拆款利率为0.495%，这利率比月内的短票利率约0.55%还低上一截，虽然目前尚未有其他金融机构跟进提供跨月拆款，但对市场绝对会产生引导作用。

〞目前就只有一家有跨月，但利率不算贵，便宜。 〞一位票券商交易员说。

另一公股银行调度人士则称，市场资金相当宽裕，但需求者却偏少，只能排队报央以去化剩余资金。近期央行冲销态度还算积极，以因应月底大型公股银行开始提领新钞后，库现堆积造成无法进行负数操作。

一大型金融机构调度人士也表示，去化资金的压力很大，但消资金的管道却也有限，若是有大额资金需求者，拆款利率可以有小幅调整空间。

本地时间12:08时：

--台币兑美元 贬4.3分，报31.595。

--台湾加权股价指数 涨0.76%，报9,243.86点。

--银行间隔夜拆款加权平均利率 暂报0.387%，上日收在0.385%；今日区间暂落在0.360-0.388%，上日在0.295-0.400%；一周拆款利率区间暂在0.380-0.430%，上日在0.380-0.480%。

**跨年短票利率下调**

短票方面，由于预估短期升息机率偏低，农历年关的市场资金状况不致偏紧，因此有业者调低了跨农历年的短票利率1个基点。

“操作对票券商有利，有银行愿意做0.62%，至于0.65%我们不接了。”一位大型票券交易员说。

另一大型票券商则指出，目前短票承作的天期还是以农历年前为主，因为跨年的风险贴水较高，不想现在就出手。

他认为，由于特定大型金融机构将跨月拆款利率往下带，显示对农历年的资金状况并不悲观，因此将采取且战且走的策略，先不急着发行天期太长的短票。

今日票券商与银行承作的30天期自保短票主要利率区间在0.58-0.60%，少数成交在0.61%；至于跨农历年短票成交利率则落在0.62-0.65%，上日在0.63-0.66%。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.608%，前日平均利率在0.603%。

台湾央行周二存单到期金额957亿台币，发行金额待稍晚公布。

本周央行存单到期总额为1兆561亿台币，落点分别为周三806亿、周四3,194亿及周五3,571.5亿。

拆款中心资料 显示，修正后周一超额准备为44亿台币，累积超额准备为1,187亿台币、加计前期1%的超额准备为3,316亿台币。

**投信略有赎回压力**

台湾债券市场附买回(RP)利率周二大致持平。交易员称，尽管今日投信端资金略显分配不均，但整体市场资金仍算充裕，资金调度依旧顺畅，RP利率持稳在既有区间不变。

他们指出，少数投信今日略见资金赎回压力，以致部分资金到期无法续作，转向其他投信或银行端调度皆不成难事，尤其是外商银行资金更多，令RP利率持续维持在低位。

〞投信每月逢10(日)、20(日)，赎回压力较大。〞一大型证券商交易员说。

今日证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，和上日相同；公司债RP成交在0.63-0.64%，也同上日。

大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率则成交在0.40-0.50%，同上日；公司债附买回利率成交约在0.50-0.56%，也约同上日。

本周本地债券发行情况如下：周三国统国际 转换公司债6亿台币；周五正道 转换公司债7亿台币、志嘉建设 转换公司债4亿台币、英国骏懋银行(莱斯银行) 金融债3.15亿美元、20年期公债预估金额400亿台币、Air Liquide Finance宝岛债5亿人民币。