中国汇市：GDP数据好于预期提振人民币早盘走强，但套利盘将压制短期升势

* 人民币早盘随中间价反弹

* 经济数据好于预期提振

* 境内外套利盘打压短期升值空间

路透北京1月20日 - 人民币兑美元即期 周二早盘随中间价止跌回升，受中国GDP数据好于预期提振。市场人士认为，经济数据短期对人民币回升有影响，但由于境内外点差犹存，套利盘的存在令短期境内汇价升值空间有限。

他们并称，经济数据公布后，结汇盘较重，目前市场供求较为均衡。央行调升中间价亦有利于稳定市场的汇率预期，推动人民币短期走强。

“好于市场预期的GDP数据对人民币肯定是好事，导致CNH开始升值，也直接影响了境内（美元）下跌。”一家城商行交易员称。

北京时间11:52，人民币兑美元即期报6.2145元，上日收报6.2203元。今日人民币兑美元中间价 为6.1226元，上日中间价为6.123元。

交通银行资管高级分析师陈鹄飞认为，中国2014年GDP增速略胜市场此前悲观预期，受此提振，人民币即期汇率日内出现了币值回升的修复行情；而今天央行调升汇率中间价主动引导人民币保持稳定的政策意图，也在一定程度地上有利于汇率的短期走强。

国泰君安首席经济学家林采宜则认为，经济数据短期对人民币回升有影响，但人民币长期升值趋势基本结束已是共识。

尽管中国2014年国内生产总值(GDP)全年同比增速创24年来最低，但投资及消费均保持平稳，三产比重有所提升，主要数据也都精准落在年初预定的目标区间内，显示中国降速提质的宏观调控基本达标。

全球汇市，欧元周二承压，因投资者为欧洲央行(ECB)可能最早本周采取宽松措施作好准备，同时在周一美国假期后美元兑日圆微幅上涨。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.3095/6.3145，上日尾盘为6.3185。

北京时间11:52，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2184/6.2214元，上一交易日尾盘报6.2226元。