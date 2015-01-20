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货币新闻 | 2015年 1月 20日 星期二 12:33 BJT

日本债市：五年期公债收益率有史以来首次降至负值

路透东京1月20日 - 日本五年期公债收益率(殖利率)周二首次跌至负值，因日本央行实施大规模的购债计划，几乎没有给投资者留下多少可买的债券。

五年期日债收益率 跌1.5个基点，至负0.005%。(完)

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(编译 白云; 审校 张若琪)
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