企业并购：中信股份将引入卜蜂及伊藤忠为股东，筹逾459亿港元

专栏节选：股神巴菲特的挣扎--今周刊「老谢开讲」
(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自5月11日出版的当期「老谢开讲」专栏) 一年一度的波克夏股东大会，永远是全球投资界朝圣的焦点，大家都想听听股神巴菲特在新的年度有什么新的投资观点。
路透香港1月20日 - 中国综合企业--中信股份 周二宣布，将以459.2亿港元对价向泰国卜蜂集团旗下正大和伊藤忠商事 的合营公司，配发可转换优先股。同时，母公司中信集团同意以343.7亿港元向该合营出售中信股份10%已发行股本。
假设可转换优先股获悉数兑换为股份，这家由正大和伊藤忠各持50%股权的合营，将持有中信股份的20.61%已发行股本，成为中信股份的第二大股东；而中信集团的持股量则为59.9%。
中信股份今早暂停买卖，并将于下午恢复交易。（完）
欲浏览上市公司在香港联交所发布的声明，请点选:(here)
(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自5月11日出版的当期「老谢开讲」专栏) 一年一度的波克夏股东大会，永远是全球投资界朝圣的焦点，大家都想听听股神巴菲特在新的年度有什么新的投资观点。
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月15日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/19 1620 经常帐 第一季 -- 顺差183亿美元 * 5月22日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/22 0830 季调后失业率 4月 -- 3.84% 5/22 1600 外销订单 4月 -- +12.3% 年增率 5/23 16
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 4月 +9.4% +13.2% 6/7 -- 商品进口(y/y) 4月 +23.5% +19.8% 6/7 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M