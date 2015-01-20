中国货币市场：回购利率普涨短期品种拆借不易，缴税效应余波未了

路透上海1月20日 - 中国银行间市场周二主要回购利率普涨，其中14天期限涨幅近40bp(基点)。交易员表示，月度及季度企业财税上缴叠加，致缴税虽结束在即但余波未了，且场内大行除国开行正常供给外，其余机构出资寥寥，14天以内品种拆借均为不易。

他们并称，虽然缴税仅为时点因素，但料随着月末及春节等逐渐临近，整体资金面预计并不会太过松动。

“短的都在借啊，除了国开都没有机构出，季度后第一个月缴税一般(量)都比较多吧，”上海一银行交易员表示。

“小伙伴之间出钱，无非是拿到国开了，互相调剂一下。”上海另一银行交易员称，缴税按照规定是19号截止，不过各地企业和财税部门链条很长，所以都会有不同程度的延时。

她同时指出，早间长期资金的需求感觉还是不少，目前流动性暂无其它因素影响，而MLF(中期借贷便利)等到期也没法求证，缴税也仅为时点性冲击，只是感觉随着月末及春节渐行渐近，资金面只有可能继续收紧。

尽管目前资金面未见缓和，不过财政部将于周四(22日)进行500亿元人民币国库现金定存招标，期限六个月，预计有望缓和流动性压力。

央行公开市场在去年11月降息后仅进行一次正回购操作即收手至今，近两个月的空窗期内，MLF(中期借贷便利)等定向工具成为调节流动性的主要手段。在央行没有下一步动作前，市场唯有观望等待。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.7038 2.6400 +6.38

七天 3.7284 3.7248 +0.36

14天 5.0081 4.6254 +38.27

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.9700 1.0500 +192.00

七天 3.6600 3.5600 +10.00

14天 3.9050 3.7300 +17.50

回购定盘利率

其中:隔夜 2.8900 2.7000 +19.00

七天 3.7300 3.7500 -2.00

14天 5.0000 4.6300 +37.00

Shibor

其中:隔夜 2.7070 2.6600 +4.70

七天 3.7820 3.8310 -4.90

三个月 4.8970 4.8940 +0.30