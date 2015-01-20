更新版 1-企业并购：卜蜂联手伊藤忠斥资803亿港元入股中信股份成第二大股东

(新增细节及复牌后股价表现)

路透香港1月20日 - 泰国卜蜂集团将联手日本伊藤忠商事 ，斥资803亿港元认购中国综合企业--中信股份 的可转换优先股及收购旧股，最终可能持有后者逾两成股权，成为第二大股东。

此外，三家公司并签订战略合作协议，在五个潜在领域，包括金融业；制造业、食品、物流、农牧业、大众消费品；房地产、基础设施业、工程承包业；资源能源业；及信息技术、通信、纺织、化工、贸易等方面探索合作。

中信股份的声明称，公司将以459.2亿港元对价向卜蜂集团旗下正大和伊藤忠商事 各持50%股权的合营公司＂正大光明＂，配发可转换优先股。同时，母公司中信集团同意以343.7亿港元向该合营出售中信股份10%已发行股本。

可转换优先股初始转换价为每股13.8港元，较中信股份周一收盘（即停牌前最后报价）13.32港元溢价3.6%。中信集团亦是以每股13.8港元减持旧股予正大光明。

假设可转换优先股获悉数兑换为股份，正大光明将持有中信股份的20.61%已发行股本，成为中信股份的第二大股东；而中信集团的持股量则降至59.9%。

中信股份表示，公司与卜蜂集团及伊藤忠为规模类似、高度互补的跨行业综合性企业集团，在部份行业和地区有所重合，有助于带来更大的协同效应。引入卜蜂及伊藤忠将令公司股权结构进一步国际化，提升治理水平，而所募集资金可进一步发展公司业务。

中信股份今早暂停买卖，下午恢复交易后股价最多曾涨5.8%。香港时间13:06升幅收窄至3.15%，大盘恒生指数 升0.76%。

中信股份于去年7月完成向27名投资者配售约533亿港元的股份后。该公司透过吸收合并中信泰富及向投资者配股筹资，实现整体上市。（完）

欲浏览上市公司在香港联交所发布的声明，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)