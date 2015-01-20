《全球汇市》美元兑日圆触及一周高位，中国经济增长数据带来安抚

台湾经济指标预测--5月11日至6月6日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月15日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/19 1620 经常帐 第一季 -- 顺差183亿美元 * 5月22日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/22 0830 季调后失业率 4月 -- 3.84% 5/22 1600 外销订单 4月 -- +12.3% 年增率 5/23 16
希腊周日将进行提前大选，反对纾困的左翼激进联盟党(Syriza)在民调中领先，这也令欧元区的不确定性增加，欧元因此承压。
欧元上周下跌，因瑞士央行意外弃守瑞郎兑欧元上限。
日本央行也将在周二召开为期两天的政策会议。熟知日央行思维的消息人士表示，预料该央行将把下个财政年度的核心消费者物价通胀率调降至1.5%以下，10月时的预估为1.7%。
日本央行大规模的资产购买行动已经推动日本短期公债收益率(殖利率)进入负值区域，因此不少央行政策委员会委员希望暂时不扩大量化宽松(QE)举措，但也不能排除央行有意外之举的可能。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1576 1.1604 -0.24 -4.31 1.2097
美元/日圆 118.22 117.55 +0.57 -1.22 119.68
欧元/日圆 136.85 136.41 +0.32 -5.48 144.78
美元/瑞郎 0.8795 0.8791 +0.05 -11.53 0.9941
英镑/美元 1.5068 1.5110 -0.28 -3.24 1.5573
美元/加元 1.1972 1.1937 +0.29 +3.05 1.1618
澳元/美元 0.8172 0.8211 -0.47 +0.05 0.8168
新西兰元/美元 0.7724 0.7780 -0.72 -0.94 0.7797
澳元/日圆 96.620 96.520 +0.10 -1.16 97.750
新西兰元/日圆 91.310 91.450 -0.15 -2.14 93.310
英镑/日圆 178.13 177.62 +0.29 -4.43 186.38
澳元/新西兰元 1.0580 1.0550 +0.28 +1.06 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 许娜/陈宗琦/李爽/徐文焰；审校 高琦/王颖/龚芳/杜明霞)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月15日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/19 1620 经常帐 第一季 -- 顺差183亿美元 * 5月22日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/22 0830 季调后失业率 4月 -- 3.84% 5/22 1600 外销订单 4月 -- +12.3% 年增率 5/23 16
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 4月 +9.4% +13.2% 6/7 -- 商品进口(y/y) 4月 +23.5% +19.8% 6/7 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M
路透台北5月11日 - 台湾货币市场周四及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单7,612.5亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 --央行发行两年期定存单，金额300亿台币。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期共3兆(万亿)8,015.8亿台币： 05/11 7,612.5亿台币 05/12 2,495.5亿台币 05/15 4,091.5亿台币 05/16 2,090亿台币 05/17 1,216.5亿台币