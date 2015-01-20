《全球汇市》美元兑日圆触及一周高位，中国经济增长数据带来安抚

希腊周日将进行提前大选，反对纾困的左翼激进联盟党(Syriza)在民调中领先，这也令欧元区的不确定性增加，欧元因此承压。

欧元上周下跌，因瑞士央行意外弃守瑞郎兑欧元上限。

日本央行也将在周二召开为期两天的政策会议。熟知日央行思维的消息人士表示，预料该央行将把下个财政年度的核心消费者物价通胀率调降至1.5%以下，10月时的预估为1.7%。

日本央行大规模的资产购买行动已经推动日本短期公债收益率(殖利率)进入负值区域，因此不少央行政策委员会委员希望暂时不扩大量化宽松(QE)举措，但也不能排除央行有意外之举的可能。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1576 1.1604 -0.24 -4.31 1.2097

美元/日圆 118.22 117.55 +0.57 -1.22 119.68

欧元/日圆 136.85 136.41 +0.32 -5.48 144.78

美元/瑞郎 0.8795 0.8791 +0.05 -11.53 0.9941

英镑/美元 1.5068 1.5110 -0.28 -3.24 1.5573

美元/加元 1.1972 1.1937 +0.29 +3.05 1.1618

澳元/美元 0.8172 0.8211 -0.47 +0.05 0.8168

新西兰元/美元 0.7724 0.7780 -0.72 -0.94 0.7797

澳元/日圆 96.620 96.520 +0.10 -1.16 97.750

新西兰元/日圆 91.310 91.450 -0.15 -2.14 93.310

英镑/日圆 178.13 177.62 +0.29 -4.43 186.38

澳元/新西兰元 1.0580 1.0550 +0.28 +1.06 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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