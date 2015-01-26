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亚洲 | 2015年 1月 26日 星期一 09:57 BJT

****《港报快速浏览》--1月26日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要--------------------------------
 《香港报摘》--信报                                                    
 《香港报摘》--经济日报                                                
 《香港报摘》--其他报纸重要消息                                        
 
 ----------------------------------社评----------------------------------
 港报社评：跨越“一步之遥”，支持政改向前--文汇报                      
 港报社评：僭建禁而不绝“钉契”无阻吓力--明报                          
 港报社评：发展棕地，破中长期缺地瓶颈--经济日报                        
 港报社评：泛民阻创科局如“七伤拳”--星岛日报                          
 港报社评：货泛滥损国誉，反腐勿忘反奸商--信报                          
 
 ---------------------------------财经评论--------------------------------
 港报财经评论：美股盈测续降，炒家造淡有理--信报1月26日                 
 港报财经评论：环球齐斗宽松，不忘价值投资--经济日报1月24               
 日                                                        
 
 -----------------------------------其他-----------------------------------
 中国报摘                                                                
 台湾报摘                                                                
    
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