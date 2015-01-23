《香港报摘》--信报1月23日

金属期市：期铜持平，因股市上涨且中国需求前景暗淡
路透悉尼5月12日 - 铜价周五在亚洲市场持平，因股市本周有望强劲收官，而且带动铜合约隔夜上涨的空头回补未能再现。 “今天铜呈现区间交投，对于空头回补的预期落空，”珀斯一位大宗商品交易员表示。由于未获准对媒体发表言论，该交易员要求匿名。 这位交易员表示，在进口数据和需求增长疲弱之际，中国铜需求前景暗淡令市场信心承压。
**头版头条**
--欧洲央行终于出动购买国债的量宽计划，刺激欧美股市反覆上升。
**其他**
--外电引述消息指出，锦州银行以及国联证券均计划于今年内在香港展开招股程序，分别集资约47亿港元及15.6亿港元。
--申银万国香港 母公司申银万国证券与宏源证券合并后新公司“申万宏源” 将于下周一（26日）在深交所挂牌，预料将成为深圳最大市值公司。
--去年香港零售市道疲弱，但置富产业信托 旗下商场续租租金加幅却录得创新高的23.8%，预计今年到期租约的租金加幅可维持双位数。（完）
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台湾报摘 (整理 潘嘉玲; 审校 雷美珍/杨淑祯)
路透悉尼5月12日 - 铜价周五在亚洲市场持平，因股市本周有望强劲收官，而且带动铜合约隔夜上涨的空头回补未能再现。 “今天铜呈现区间交投，对于空头回补的预期落空，”珀斯一位大宗商品交易员表示。由于未获准对媒体发表言论，该交易员要求匿名。 这位交易员表示，在进口数据和需求增长疲弱之际，中国铜需求前景暗淡令市场信心承压。
路透上海5月12日 - 中国最大运动型汽车（SUV）生产商--长城汽车董事长魏建军周五表示，公司确实有计划在北美建设生产基地，不过目前政策环境发生变化，目前具体建厂计划仍在论证之中。
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