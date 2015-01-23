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亚洲 | 2015年 1月 23日 星期五 09:10 BJT

《香港报摘》--信报1月23日

**头版头条**

--欧洲央行终于出动购买国债的量宽计划，刺激欧美股市反覆上升。

**其他**

--外电引述消息指出，锦州银行以及国联证券均计划于今年内在香港展开招股程序，分别集资约47亿港元及15.6亿港元。

--申银万国香港 母公司申银万国证券与宏源证券合并后新公司“申万宏源” 将于下周一（26日）在深交所挂牌，预料将成为深圳最大市值公司。

--去年香港零售市道疲弱，但置富产业信托 旗下商场续租租金加幅却录得创新高的23.8%，预计今年到期租约的租金加幅可维持双位数。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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