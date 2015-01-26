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亚洲 | 2015年 1月 26日 星期一 09:46 BJT

《香港报摘》--其他报摘重要消息1月26日

** 明报**

--中金投 拟将贷款业务的地域从北京进一步扩大，准备开发上海及香港的楼宇二按市场，同时亦部署发展汽车贷款业务。

--惠誉亚太企业评级董事林树毅表示，暂无调低其他内房企业及所发行债券评级打算，相信佳兆业 是独立事件，同时料今年大型房企和中小型房企的差距将继续拉大。

**星岛日报**

--市场消息透露，国产平价手机小米酝酿上市，传已开展内部前期筹备工作，多家投行上门推介争做安排行。据悉小米未定上市地点，香港或美国皆有可能，视乎哪个市场估值吸引。

--女性内衣物料供应商超盈国际 主席卢煜光表示，蕾丝业务在今年1月迎来有史以来接单量最高峰，蕾丝将是未来发展的重头戏。

**东方日报**

--港交所 暂定2月推沪港通下A股的沽空服务，并公布最新沪股通A股沽空规则，港交所可设置附加的价格限制来阻止沽空盘价格虚高，导致沽空限额用完，惟此额外价格限制措施不会于推出初期实施。(完)

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘　　 (整理 潘嘉玲; 审校 梁慧仪/杨淑祯)
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