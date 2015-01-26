《香港报摘》--其他报摘重要消息1月26日

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
** 明报**
--中金投 拟将贷款业务的地域从北京进一步扩大，准备开发上海及香港的楼宇二按市场，同时亦部署发展汽车贷款业务。
--惠誉亚太企业评级董事林树毅表示，暂无调低其他内房企业及所发行债券评级打算，相信佳兆业 是独立事件，同时料今年大型房企和中小型房企的差距将继续拉大。
**星岛日报**
--市场消息透露，国产平价手机小米酝酿上市，传已开展内部前期筹备工作，多家投行上门推介争做安排行。据悉小米未定上市地点，香港或美国皆有可能，视乎哪个市场估值吸引。
--女性内衣物料供应商超盈国际 主席卢煜光表示，蕾丝业务在今年1月迎来有史以来接单量最高峰，蕾丝将是未来发展的重头戏。
**东方日报**
--港交所 暂定2月推沪港通下A股的沽空服务，并公布最新沪股通A股沽空规则，港交所可设置附加的价格限制来阻止沽空盘价格虚高，导致沽空限额用完，惟此额外价格限制措施不会于推出初期实施。(完)
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台湾报摘 (整理 潘嘉玲; 审校 梁慧仪/杨淑祯)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率