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亚洲 | 2015年 1月 26日 星期一 08:42 BJT

《香港报摘》--经济日报1月26日

**头版头条**

--欧洲全面放水后，热钱来港炒作和憧憬央行跟随外围放水，基金看好港股有力再上，这两大因素将支持恒指续扑25,000点关口，接近高位25,362点的强大阻力。

**其他**

--渣打指，人民币将进入双向波动新常态，并造成融资成本上升和点心债发行量回落，但随着广东自贸区出台，香港离岸人币资金池仍有望缓慢稳步增长。

--工银亚洲金融市场部总经理詹伟基预期，今年人民币在人行中间价催谷下，仍有机会全年升值1%至约6.15，但滙价更波动，冀把握机遇，人民币交易量年增逾50%。

--盛京银行 拟向中国银行间债券市场成员发行最多70亿元人民币的债券，募资所得用于小微企贷款，债券将不会于香港上市。

--中国北车 近日签订总值242.58亿元人民币的若干合同，公司又披露，子公司唐山轨道客车，中标总金额达6.56亿元的天津地铁项目。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘　　 (整理 潘嘉玲; 审校 梁慧仪/黄凯)
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