《香港报摘》--经济日报1月26日

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
**头版头条**
--欧洲全面放水后，热钱来港炒作和憧憬央行跟随外围放水，基金看好港股有力再上，这两大因素将支持恒指续扑25,000点关口，接近高位25,362点的强大阻力。
**其他**
--渣打指，人民币将进入双向波动新常态，并造成融资成本上升和点心债发行量回落，但随着广东自贸区出台，香港离岸人币资金池仍有望缓慢稳步增长。
--工银亚洲金融市场部总经理詹伟基预期，今年人民币在人行中间价催谷下，仍有机会全年升值1%至约6.15，但滙价更波动，冀把握机遇，人民币交易量年增逾50%。
--盛京银行 拟向中国银行间债券市场成员发行最多70亿元人民币的债券，募资所得用于小微企贷款，债券将不会于香港上市。
--中国北车 近日签订总值242.58亿元人民币的若干合同，公司又披露，子公司唐山轨道客车，中标总金额达6.56亿元的天津地铁项目。（完）
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻,请在下列代码上按左鼠键两次**
香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘 (整理 潘嘉玲; 审校 梁慧仪/黄凯)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率