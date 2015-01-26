港报社评：跨越“一步之遥”，支持政改向前--文汇报1月26日

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
政务司司长林郑月娥表示，落实2017年普选行政长官只有“一步之遥”，只要立法会全体2/3议员支持通过政府的政改方案， 就可以实现目标。香港落实普选确实只有一步之遥。
政改能否迈出关键一步，就要看符合基本法和人大决定的政改方案能否在立法会取得到2/3议员支持通过。基本法和人大决定是香港政改的宪制基础。特区政府一再强调在此框架下，愿意以开放的态度，与包括立法会反对派议员在内的任何人士对话，推动落实普选。
在基本法和人大决定的框架下，如何增加提名程序的公平、透明、竞争性，都有很大的讨论空间，这也是第二轮政改谘询的焦点。只要能做到提名过程公正透明，并实现一人一票普选，就是最切合香港实际的普选方案。但迄今为止，掌握“关键少数票”的反对派议员一直杯葛政改谘询，更声称就算有70%民意支持政改方案也不会转軚。反对派议员如果封杀普选，就必须向市民解释：500万名合资格选民以“一人一票”选特首，与1,200名选举委员选特首相比，哪种方式更民主？为什么放着唾手可得的普选不要，宁愿政制原地踏步？
市民很清楚，政制原地踏步，不仅无缘一人一票选举特首，更会因为普选落空而令政争没完没了。反对派议员应以香港大局和广大市民的福祉为重，抛弃党派偏见，支持政改方案通过；如果继续坚持不理性、不妥协、不尊重的“三不”态度，阻碍落实普选，必将遭到民意的惩罚。(A04)
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路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率