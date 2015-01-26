港报社评：跨越“一步之遥”，支持政改向前--文汇报1月26日

政务司司长林郑月娥表示，落实2017年普选行政长官只有“一步之遥”，只要立法会全体2/3议员支持通过政府的政改方案， 就可以实现目标。香港落实普选确实只有一步之遥。

政改能否迈出关键一步，就要看符合基本法和人大决定的政改方案能否在立法会取得到2/3议员支持通过。基本法和人大决定是香港政改的宪制基础。特区政府一再强调在此框架下，愿意以开放的态度，与包括立法会反对派议员在内的任何人士对话，推动落实普选。

在基本法和人大决定的框架下，如何增加提名程序的公平、透明、竞争性，都有很大的讨论空间，这也是第二轮政改谘询的焦点。只要能做到提名过程公正透明，并实现一人一票普选，就是最切合香港实际的普选方案。但迄今为止，掌握“关键少数票”的反对派议员一直杯葛政改谘询，更声称就算有70%民意支持政改方案也不会转軚。反对派议员如果封杀普选，就必须向市民解释：500万名合资格选民以“一人一票”选特首，与1,200名选举委员选特首相比，哪种方式更民主？为什么放着唾手可得的普选不要，宁愿政制原地踏步？

市民很清楚，政制原地踏步，不仅无缘一人一票选举特首，更会因为普选落空而令政争没完没了。反对派议员应以香港大局和广大市民的福祉为重，抛弃党派偏见，支持政改方案通过；如果继续坚持不理性、不妥协、不尊重的“三不”态度，阻碍落实普选，必将遭到民意的惩罚。(A04)

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