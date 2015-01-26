港报社评：僭建禁而不绝“钉契”无阻吓力--明报1月26日

僭建是一项罪行，有法例规管，但是禁而不绝，情况固然与各阶层市民有非分之想，以违法手段拓阔居住空间有关。相关法例和屋宇署执法缺乏阻吓力，导致大多数僭建业主不认真看待屋宇署的警告信，即使违例物业被“钉契”，实质效用有限，业主也不重视。

屋宇署按《建筑物条例》及现行执法政策，对僭建采取行动，最严重是检控，罪名成立，相关业主可被处罚款20万元及监禁1年，罪行每持续1天，另处罚款2万元。业主绝少因为僭建被判坐监，罚款也不多。屋宇署其他政策工具，一度认为最得力的是“钉契”，因为土地注册处注明单位违规，业主出售物业时买家或会却步。

但执行下来，市场所见“钉契”根本无碍买卖。现在“钉契”物业仍然可以正常买卖，只要你情我愿，买家愿意承担风险便可，银行亦提供按揭。政府应该要求银行对于已被“钉契”的物业，不提供按揭，改变“钉契”形同具文的现象，因为虽然不能制止“钉契”物业买卖，但是银行拒绝按揭，起码可以减少业主以不法僭建物赚取更多利益的诱因和机会。

另外，屋宇署人员探测僭建物，除了目测以外，宜应同时利用高科技仪器，使僭建物无所遁形，特别是对僭建地库为然。一些新建豪宅、独立屋，时有传闻指地库在屋宇署验楼之际已经存在，只是被巧妙掩蔽，靠目测难以察觉，屋宇署人员验楼若辅以高科技仪器，就有机会探测出来。从源头制止地库出现，可以减少日后要处理的僭建物数量，屋宇署只是稍为调整工作程序而已，应该借助高科技仪器。(A04)

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