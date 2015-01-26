港报社评：发展棕地，破中长期缺地瓶颈--经济日报1月26日

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
发展局局长陈茂波昨在网志谈发展棕地，此似是港府试探发展郊野公园用地遭强力反弹后，将中长期觅地转向打棕地主意。发展现时混乱的棕地，应可获民意支持，不失为可取方向。
能否动用郊野公园土地，本不应属不可触碰的议题，惟近期有关探讨一起，便惹来铺天盖地反对，部分更认为郊野公园是香港的宝库，是寸土不能让。在群情汹涌下，要打郊野公园主意，其难度恐不低于维港填海。
面对如此政治现实，政府似已改变策略，其一，是将绿化地带与郊野公园土地分开，如环境局强调本届政府无意动用郊野公园土地。其二，便是转打棕地主意。
个中原因，是不但棕地已不作农业用途，不涉保育、务农生活模式等问题；且棕地大多用途与周围环境不协调，更呈零散、混乱情况，早已为人诟病，若港府能重新规划，不但能释放土地价值，增加土地供应，更有望改善环境，故应可获较多民意支持。
发展棕地仍是复杂而艰巨工作，正如陈茂波昨在网志指出，单是研究工作已最少需要3年时间，棕地开发到房屋兴建过程不能一蹴即就。更何况棕地不少属私人土地，部分更已早为财团“落钉”，收地赔偿难度不低。如何安置棕地现有业务，如环保回收等有需要且值得支持的工业，亦是头痛工作。
开发棕地的政治难度，始终远低于动用郊野公园土地，已是较为现实的选择。港府应更积极推动棕地的发展规划，市民亦应予支持，以突破本港中长期土地供应不足的瓶颈。(A11)
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路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率