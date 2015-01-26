港报社评：发展棕地，破中长期缺地瓶颈--经济日报1月26日

发展局局长陈茂波昨在网志谈发展棕地，此似是港府试探发展郊野公园用地遭强力反弹后，将中长期觅地转向打棕地主意。发展现时混乱的棕地，应可获民意支持，不失为可取方向。

能否动用郊野公园土地，本不应属不可触碰的议题，惟近期有关探讨一起，便惹来铺天盖地反对，部分更认为郊野公园是香港的宝库，是寸土不能让。在群情汹涌下，要打郊野公园主意，其难度恐不低于维港填海。

面对如此政治现实，政府似已改变策略，其一，是将绿化地带与郊野公园土地分开，如环境局强调本届政府无意动用郊野公园土地。其二，便是转打棕地主意。

个中原因，是不但棕地已不作农业用途，不涉保育、务农生活模式等问题；且棕地大多用途与周围环境不协调，更呈零散、混乱情况，早已为人诟病，若港府能重新规划，不但能释放土地价值，增加土地供应，更有望改善环境，故应可获较多民意支持。

发展棕地仍是复杂而艰巨工作，正如陈茂波昨在网志指出，单是研究工作已最少需要3年时间，棕地开发到房屋兴建过程不能一蹴即就。更何况棕地不少属私人土地，部分更已早为财团“落钉”，收地赔偿难度不低。如何安置棕地现有业务，如环保回收等有需要且值得支持的工业，亦是头痛工作。

开发棕地的政治难度，始终远低于动用郊野公园土地，已是较为现实的选择。港府应更积极推动棕地的发展规划，市民亦应予支持，以突破本港中长期土地供应不足的瓶颈。(A11)

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