港报社评：泛民阻创科局如“七伤拳”--星岛日报1月26日

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
泛民议员狙击设立创新及科技局议案，以求令计画再次胎死腹中，此举犹如“七伤拳”，打伤了政府，自己亦内伤，而且伤得更重，得不偿失。
泛民以财委会作角力场，死缠烂打处处为难施政，的确令政府大为头痛，但他们今次阻挠创科局成立，却同时耗掉自己的民意本钱，特别是令部分年轻人失望，这与他们希望争取年轻选民的目标背道而驰。
经过近期的政治风暴后，不少人都指出，香港必须加快促进创新科技，让年轻人有更多机会投身创意和科技工作。事实上，在占领事件期间，新一代也发出了“创意无处发挥”的怨言，反映他们对这方面的发展前景有很大渴求。泛民近期积极发动选民登记，争取首次投票的年轻人成为选民，希望依靠这批“首投族”争夺区议会和立法会议席，但泛民议员扼杀创科局，等于阻延香港这方面的发展，令年轻人失去渴望的就业机会，在他们心目中，泛民此举是负面多于正面，反令泛民失分。
香港资讯科技界从业员和创意工作者，不少是泛民支持者，但他们多数赞同设立创科局推动新科技产业，例如资讯科技界议员莫乃光便一早表态支持成立该局，还大力游说泛民“收手”，如果泛民一意孤行，这批支持者恐会进一步流失。
至目前为止，政府与建制派对通过设立创科局都不表乐观，泛民如再胜一仗，或会趾高气扬，亢奋不已，但孙子兵法有云︰“杀敌一万，自损三千”，他们此仗结果随时是“杀敌三千，自损一万”。唯望泛民不会愚蠢至此！(A04)
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路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率