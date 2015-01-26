港报社评：泛民阻创科局如“七伤拳”--星岛日报1月26日

泛民议员狙击设立创新及科技局议案，以求令计画再次胎死腹中，此举犹如“七伤拳”，打伤了政府，自己亦内伤，而且伤得更重，得不偿失。

泛民以财委会作角力场，死缠烂打处处为难施政，的确令政府大为头痛，但他们今次阻挠创科局成立，却同时耗掉自己的民意本钱，特别是令部分年轻人失望，这与他们希望争取年轻选民的目标背道而驰。

经过近期的政治风暴后，不少人都指出，香港必须加快促进创新科技，让年轻人有更多机会投身创意和科技工作。事实上，在占领事件期间，新一代也发出了“创意无处发挥”的怨言，反映他们对这方面的发展前景有很大渴求。泛民近期积极发动选民登记，争取首次投票的年轻人成为选民，希望依靠这批“首投族”争夺区议会和立法会议席，但泛民议员扼杀创科局，等于阻延香港这方面的发展，令年轻人失去渴望的就业机会，在他们心目中，泛民此举是负面多于正面，反令泛民失分。

香港资讯科技界从业员和创意工作者，不少是泛民支持者，但他们多数赞同设立创科局推动新科技产业，例如资讯科技界议员莫乃光便一早表态支持成立该局，还大力游说泛民“收手”，如果泛民一意孤行，这批支持者恐会进一步流失。

至目前为止，政府与建制派对通过设立创科局都不表乐观，泛民如再胜一仗，或会趾高气扬，亢奋不已，但孙子兵法有云︰“杀敌一万，自损三千”，他们此仗结果随时是“杀敌三千，自损一万”。唯望泛民不会愚蠢至此！(A04)

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