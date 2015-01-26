港报财经评论：环球齐斗宽松，不忘价值投资--经济日报1月24日

环球齐斗宽松，不忘价值投资/林瑞芬

随着欧央行公布量宽规模，全球货币战愈热：加拿大意外降息，丹麦周内两度减息，环球资产泡沫继续膨胀，机危并存。在欧、美股市周四攀升刺激下，港股昨再上一层楼。恒指收报24,850，升1.3%；国指收报12,260，升1.8%；大市成交额1,060亿港元。

欧洲央行量宽的规模比预期为大，将于3月起每月购买600亿欧元的政府债券及私人机构债券，直至明年9月底为止，更直言QE会持续至通胀率中期回升至近2%的目标（当前欧元区通胀率已连续多月处于历史低位，2014年12月通胀率初值为负0.2%，陷入技术性通缩。）市场短期为之亢奋，然而，据传德国央行行长及副行长反对是次QE，欧盟是否同心成疑，加上日本也曾力谷量宽最终也失败，QE是否可以成功刺激实体经济，确不宜太早下定论。魔鬼往往藏在细节中，欧洲央行仅承担20%所购资产的风险，一旦有欧元区一国政府出现债务违约，任何因此造成的损失大部分将由各成员国的央行分担，那些已经债台高筑的欧洲国家可能愈陷愈深。QE下，欧洲银行经营亦可能变得更困难，因面对更低的净利息环境。在欧洲央行尽可能买进较长期主权债券，收益率曲线会变得更平缓，从而挤压银行的利润。此外，如果量化宽松未能刺激借贷增长，银行将会面临业务量和利润双双降低的困境。因此，汇丰 近年虽然预测息率逾5厘，但股价不振，可揭示背后潜伏的风险，市场戒备心强。

不过，钱多可能令人任性，股市泡沫被吹胀的可能也是大概事，欧洲股市周四创7年多新高，美股扭转年初以来弱势强劲回升，也是反映现实中。其他国家也加入货币战中，中国内地有条件放松货币，目前大家都在估量虽没有降准或降息动静，但年内只会有迟不会没有。汇丰最新公布，2015年1月汇丰中国PMI初值数据微升至49.8，上月终值为49.6。经济靠稳，据中科院对2015年中国经济的展望显示，今年经济或呈前低后高，上半年度GDP为7.1%，下半年为7.3%，全年为7.2%，一线城市商品房销售均价或呈同比上升6.5%。这对上证有所支持，周一急挫后，周二至周四连涨，昨收报3,351，升0.3%，最高见3,406，已上补番周一的下跌裂口。(B05)

............................................................

憧憬加票价，广深铁开车/余少文

外围走高，带动国企指数一度逼近12,300点，但后市要看成交量能否增加来配合突破。至于股份方面，广深铁路 整固中，若然获准加票价，便可以开车。中国内地股市昨日靠稳，国企指数则升212点或1.8%，收报12,260点，成交额226亿港元，不足60%主板H股随大市上升；而红筹指数升57点或1.3%，收报4,623点，成交额81亿港元。

除了外围因素外，1月汇丰中国PMI初值为49.8%，虽连续两个月低于50%，但1月初值略高于12月的49.6%，若然最终值维持或高于初值，可以乐观相信制造业跌势已喘定，以及憧憬第一季经济增长好转。只是国指虽走高，有望冲击12,400点，但提醒投资者要留意大市成交额，因为国指周一大跌后，连日反弹的成交额都缩减，反弹成交缩一般不利后市，故国指一旦突破12,400点，宜成交放量来配合，除了可以结束早前调整后，后市也可升得踏实一点。投资者可留意国指去年11月底升破10月底至11月中旬的的密集区，成交额同时增加，到12月初升破9月初高位11,440点，成交额同样增加；但到12月底裂口升越12月初高位11,949点，成交不升反跌，到1月中至中旬在11,900点至12,250点区间上落，成交亦见缩减，缺乏买盘动力下，指数上周一急挫，指数宜放量升越1月高位12,400点，否则目前仍然是反弹而已，仍有下试50天线的机会。

不过，国指中长线仍然偏好，周线图中维持反覆上升走势，上周虽震荡但仍守10周线，月线图中亦收高于汇聚中的10月、20月和50月平均线，维持中长线可挑战6年半阻力位14,000点。由于担心大市调整，目前策略偏向保守，即观望为主，惟见到广深铁踏入1月后在3.67港元至4.14港元区间，以“三角形”形态整固，期内成交额亦缩减，似乎等待消息。若然有好消息配合向上突破，即升破4港元，可上试4.8港元，相反如跌穿3.75港元则要先离场，因为突破失败便要下试3.5港元。其实，广深铁去年业绩肯定下跌，首三季只赚6.5亿人民币，同比跌34%，第四季难以大逆转，如彭博综合证券商预测，料广深铁去年每股盈利只有0.13人民币，按年下跌28%，或券商预期广深铁第四季业绩可以改善。(B04)

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘