港报财经评论：美股盈测续降，炒家造淡有理--信报1月26日

美股盈测续降，炒家造淡有理/习广思

本周金融市场焦点将由欧洲央行的量化宽松，转到美国联储局的议息会议，市场关注联储局就货币政策的口气有否松动，对加息会否更有“耐性”。不过，暂时英美媒体都未有风声，所以大家毋须期望太高，不妨观望多一会。希腊大选仍在进行，反紧缩的“激进左翼联盟”（Syriza）胜算甚高。问题是Syriza胜出后，对欧盟会否采取较妥协的态度。政客的选举口号与落实政策时往往是两码子的事，政治口号漂亮，但现实总是残酷的。希腊政府今年3月、7或8月分别要偿还国际货币基金组织及欧洲央行的到期借贷，希腊政府手头现金有限，若不妥协，只有违约。

德国已讲明不介意希腊“脱欧”，若果希腊新政府真的违约及“脱欧”，信用将破产，有谁还敢借钱给希腊？相信该国经济将难以翻身。金融市场短期或出现动荡，但新政府终归要妥协。2012年选举时，现届执政党不也是反紧缩吗？但总理马拉斯上台后，又是另一个世界。道琼斯工业平均指数上周五跌141点，仍处于大上大落阶段。专门以宏观经济走向赚钱的基金经理Felix Zulauf，今年继续看好美国长期国债，建议持有美长债ETE（TLT）。他预期经济下滑、通缩压力日增、商品周期进入熊市，美国30年期国债孳息将由2.53厘跌至2厘，甚至更低水平。大行对美股的盈利预测将持续下调，美股蓝筹估值偏高，指数有机会下跌15%；而他管理的投资组合中，最重仓也是TLT。

这位财经杂志《巴隆氏》圆桌会议常客，在最新一期杂志中预期，今年美元将先调整后再升，先回吐是因为市场会忽然发现联储局根本无法加息，美元年中开始重现升势，因为过去十多年，企业多信美元会跌，发了大量美元债。国际结算银行估计，未偿还美元企业债多达9万亿美元，企业将要为此作对冲，所以美元的强势将持续至2016年。Zulauf早于1973年已在瑞银炒外汇，其后自立门户设立基金，在国际金融市场纵横40多年，他的看法有一定参考价值。(B01)

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美元大调整时宜长线入市/苏子

目前的金融市场有一个奇怪现象，相信是不少分析师及投资者至今仍然感到非常困惑，这便是去年美国联储局已成功退市，并已明确指出会在可见的将来进入加息周期，但去年美国10年期债息却自3厘水平大幅下跌至2厘以下，债券价格出现不跌反升的古怪现象！而此怪现象，使到不少一直在打赌美债价格会下跌的投资者损失惨重！此情况反映，目前的金融市场，已不可以用“正常思维”来分析预测了。

上周欧洲央行刚宣布推出远较市场预期为大的QE规模，因此，联储局主席正面对重大考验，以决定应否在今年第二或第三季宣布加息！不少市场人士也预期联储局有可能把加息时间表推迟，即到明年才有机会正式进入加息周期，而这亦已成为目前市场人士的“正常思维”。但却相信，联储局断不会仅因为欧洲央行上周的QE决定，贸然把早已定下来的加息时间表随便变动。换言之，即联储局目前仍有甚高机会在第二季或第三季宣布加息，故建议暂时不要理会市场的“正常思维”。相信，联储局也许会在第二季结束前便会正式宣布加息，到下半年内仍有机会再加息一次，估计届时联储局加息的频率不会太密，而幅度亦不会大；至于加息的目的，只是联储局要清楚告诉市场，联储局的货币政策已开始回归正常化。相信这亦会使到主席耶伦在面对国会内的鹰派人士的质询时的压力可以下降。

在联储局正式加息前，预料市场对美息即将调高的预期仍会对美元构成实质的支持力，可是一旦加息成为事实后，届时小心美元或会在好消息出现后，基于好仓太多，因此可能面对较大的回吐压力。然而，美息进入加息周期后，美元的基本面已有息差优势的实质支撑来看，相信美元自高位的任何显着调整，也可视作长线趁低吸纳的机会。此外，美国经济以内需为主，出口亦只占经济大约17%；加上美元强势有助资金回流美国本土，对美国而言并非坏事，并且亦可缓和欧洲及日本的通缩风险对发达国家有利；故目前美元虽然已录得不少升幅，但相信仍处于一个长期大升浪里的起步阶段，故策略上宜顺势而为，一旦美元大幅回吐调整时，正是长线入市的时机，不宜贸然应用相反理论。(B07)

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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