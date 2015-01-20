《SAFT专栏》欧洲央行量化宽松或难达到各界期待

**螺丝刀砍大树**

除了计划规模和内容问题外，还要想想量化宽松之于目前要解决的问题是否对症。这好比用螺丝刀砍木头，螺丝刀再大，效果也不会好多少。

量化宽松若要奏效，必须透过财富效应来影响消费，即投资者在所持股票和公司债券增值后，将部分所得用于支出。但和美国相比，这种效应在欧洲几乎肯定会减弱，部分是因为欧洲人不那么习惯把资产增值的财富花掉，而像意大利和法国等地的资产持有者又极没安全感，也是部分原因。能让企业产生反应的，更可能是政府改革和刺激举措，而非货币政策。量化宽松即便推出，也难以带来资本支出热潮。

尽管量化宽松使得债券市场更为慷慨，某种程度上帮助了企业的借贷，但对银行业重新建立资本亳无助益，而欧元区经济成长仍极度仰赖银行业。

最后，一定要推低欧元才有用，周四欧元若上涨，对欧洲央行来说不啻是个坏消息。

就刺激和改革方面达成一致的共识，在长期和短期而言，都可能比量化宽松达到更好的效果。这对于欧元区央行不易，而在政界就更加困难。

量化宽松成功与否，近乎要通过金融市场评判，这让欧洲央行置于没有一家明智央行愿意陷入的危险境地。

瑞士央行的改弦易辙显示，即使央行有能力发行新钞，其承诺也受诸多条件限制，而且力量也有限。