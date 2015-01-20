《SAFT专栏》欧洲央行量化宽松或难达到各界期待

****欧洲经济指标预测--5月11日-5月18日****
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月8日当周 5月11日(四) 0600 德国趸售(批发)物价指数(较前月) 4月 -- 持平 (较上年同期) -- +4.7% 0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 +0.2% +0.2% (较上年同期) +0.5% +0.6% 0830 英国建筑业产出(较前月) 3月 +0.3% -1.7%
**螺丝刀砍大树**
除了计划规模和内容问题外，还要想想量化宽松之于目前要解决的问题是否对症。这好比用螺丝刀砍木头，螺丝刀再大，效果也不会好多少。
量化宽松若要奏效，必须透过财富效应来影响消费，即投资者在所持股票和公司债券增值后，将部分所得用于支出。但和美国相比，这种效应在欧洲几乎肯定会减弱，部分是因为欧洲人不那么习惯把资产增值的财富花掉，而像意大利和法国等地的资产持有者又极没安全感，也是部分原因。能让企业产生反应的，更可能是政府改革和刺激举措，而非货币政策。量化宽松即便推出，也难以带来资本支出热潮。
尽管量化宽松使得债券市场更为慷慨，某种程度上帮助了企业的借贷，但对银行业重新建立资本亳无助益，而欧元区经济成长仍极度仰赖银行业。
最后，一定要推低欧元才有用，周四欧元若上涨，对欧洲央行来说不啻是个坏消息。
就刺激和改革方面达成一致的共识，在长期和短期而言，都可能比量化宽松达到更好的效果。这对于欧元区央行不易，而在政界就更加困难。
量化宽松成功与否，近乎要通过金融市场评判，这让欧洲央行置于没有一家明智央行愿意陷入的危险境地。
瑞士央行的改弦易辙显示，即使央行有能力发行新钞，其承诺也受诸多条件限制，而且力量也有限。
欧洲央行周四或许会让这一课继续扩展加深。(完) (译文审校 王丽鑫)
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月8日当周 5月11日(四) 0600 德国趸售(批发)物价指数(较前月) 4月 -- 持平 (较上年同期) -- +4.7% 0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 +0.2% +0.2% (较上年同期) +0.5% +0.6% 0830 英国建筑业产出(较前月) 3月 +0.3% -1.7%
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月10日(三) 2350 日本银行贷款(较上年同期) 4月 -- +3.0% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超12,838 外资投资日股(亿日圆) -- 买超2,584 2350 日本未经季节调整经常帐收支(亿日圆) 3月 盈余26,432 盈余28,136 5月11日(四) 0500 日本服务业景气判断指数 4月 -- 47.4 0600 德国趸售(批发)物价指数(较前月)
路透5月10日 - 美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加息三次，并且同时开始缩减资产负债表；此番言论为联储政策提出了一个较鹰派的选项。